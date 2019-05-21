Kırklareli Şeytan Deresinde toplu balık ölümleri yaşandı

Kırklareli Değirmencik köyünden geçen Şeytan Deresinde topğlu balık ölümleri yaşandı. Ölümleri fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi. Balık ölümleri sonrası bölgeye gelen ekipler inceleme yapmak üzere sudan numune alındı.

Köy muhtarı Vahit Kocaman, köylerinden geçen derede dün ve bugün balık ölümleri yaşandığını söyledi.

Daha önce de bu şekilde balık ölümlerinin yaşandığını ifade eden Kocaman, suyun çok kirli bir şekilde aktığını belirtti.

Bölgedeki çiftliklerin atıklarını dereye bıraktığını söyleyen Kocaman, “Bu dereden biz hayvanlarımızı suluyoruz. Burada resmen bir katliam yapılmış. Bu kadar balığın öldüğünü gördüğümüzde şaşırdık. Babaeski'ye kadar balık ölümleri var. Biz ciddi anlamda tedirgin oluyoruz. Yetkililerin bir an önce tedbir almamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Köylülerden Ali Samancı da ölü balıkları gördüğünde çok korktuğunu ve hemen muhtara haber verdiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dereden numune aldı. Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor. (Kırklareli/AA)

Çorlu Deresi simsiyah akıyor, ağır koku yaymaya devam ediyor

'Ergene Nehri öldü, şimdi çevresini öldürüyorlar'