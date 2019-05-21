Taş ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
Ardahan'daki taş ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Ardahan'da taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır şekilde yaralandı | Fotoğraf: Deniz Baslı/DHA
Ardahan’da Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Taner Sarıvaz, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükselirken, ağır yaralanan Adem Demirci'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Demirci’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada işçilerden Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Hastanede hayatını kaybeden Çetin ile Yazgan, Zonguldak'ta toprağa verilmişti. (AA)
Ardahan'da taş ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi ağır yaralandı