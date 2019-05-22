22 Mayıs 2019 03:40

‘Masallar, çocukları uyandırmak için anlatılmalı’

Eda Aktaş, Moyo Masal'ın kurucularından Duygu Şahlar'la çocuk ve masal ilişkisi üzerine konuştu.

‘Masallar, çocukları uyandırmak için anlatılmalı’

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Eda AKTAŞ
    İzmir

    Moyo Masal yaklaşık iki yıl önce çocuklara yönelik müzikli masallar anlatarak çalışmalarına başladı. Ekip Şubadap Çocuk Müzik topluluğunun şarkıları bestelediği ve sahnede canlı olarak çalan müzisyenler eşliğinde tiyatro ile çocuklara masallar anlatıyor. Moyo Masal ekibi bugüne kadar birçok il, ilçe, köy, okul, park, sokak ve sahnede müzikli masallar anlatarak binlerce çocuklara bir araya geldi.

    Moyo Masal ekibi Gökyüzünü İten Kuş masalının tiyatro oyununu çeşitli yerlerde sergiliyor. Bu sene Şubadap Çocuk ile beraber çıktıkları İç Anadolu ve Karadeniz turneleriyle, Konya’dan Hatay’a, Yozgat’tan Bilecik’e, Artvin’den Gebze’ye yaklaşık 55 noktada, 25 bin çocukla buluştu. Masalın, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 37 çocuk ile beraber hazırlanan kaydı şu an Şalala Çocuk Radyosunda yayımlanıyor. Bunun dışında çocuklar ile masal anlatıcılığı üzerine uzun soluklu atölye çalışmaları da yapan ekip “Çocuklardan öğrenen ve çocuklara öğreten bir ekip olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

    ‘ÖNEMLİ OLAN HAYAL GÜCÜNÜ KULLANMAK’

    Moyo Masal’ın kurucularından KHK’yle ihraç edilen Öğretmen Duygu Şahlar ile Moyo Masal hakkında sohbet ettik. Moyo Masal’ın yolculuğunu kısaca anlatan Şahlar, yaklaşık 2 yıl önce ilk olarak yetişkinlere masallar anlatarak başladıklarını söyleyerek, “Zamanla, yetişkinlerle durmadan konuştuğumuz, tartıştığımız, hayatın içinden konuları çocuklara da götürmek, onlarla da birlikte düşünmek istedik. Bunun için yine en iyi bildiğimiz yolu, masallar anlatmayı seçtik” dedi.

    Masalların yapısı gereği, ortak kültürün birikmiş anlatıları olduğunu ve bunları, kimin yazdığının bilinmediğini ifade eden Şahlar, “Bizim ekibimiz de sayısız insanın ortak emeğiyle oluştu. Bunun için, ekip olarak kişileri değil anlattığımız masalları ön plana çıkarmayı tercih ediyoruz. Dekor, kostüm, ışık... Bunların da öneminin farkındayız. Ama bizim için asıl önemli olan hayal gücünü kullanmak ve anlattığımız tema etrafında akıl yürütmek, tartışmak. Ve tabii bir de bunu her yerde yapmak. Durum böyle olunca biçimin formülü de kendiliğinden çıkıyor: Gezgin, taşınabilen, her yeri sahne kılabilen, müzikli masal gösterisi” şeklinde konuştu.

    ‘ÇOCUKLAR BAŞKA BİR GEZEGENDE YAŞAMIYOR’

    Çocukların dünyasını yetişkinlerinkinden tamamıyla kopuk görmediklerini dile getiren Şahlar, “Çocuklar başka bir gezegende yaşamıyorlar sonuçta. Dert ettiğimiz konuları, çocuklarla da konuşabilmek için yollar geliştirmeliyiz sadece. Çocukların öğrenmesi için barış, mücadele gücü ve isteği, belki öz güven, direnmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütlenmek gibi kavramlarla karşılaşması, bunlar üstüne yetişkinlerle konuşması gerekiyor. Biz de bunları konu alan masallar derledik, yeri geldiğinde oluşturduk. Onları fanuslara kapatan değil, zırhlandıran içerikler üretmek için kolları sıvadık. İyilerin ve kötülerin, salt iyi ve kötü olduğu masallardan uzak durduk, ‘İyi de neden?’ diye sorduracak, eleştirel bakışı geliştirecek, çocuklara hayatlarındaki çelişkiyi de fark ettirecek olanları anlatmaya başladık” dedi.

    “Görüyoruz ki klasik masalları dinlerken hiçbir kız çocuğunun saçını kuleden sarkıtıp birinin tırmanmasına gönlü razı olmuyor, ‘E, canı acır,’ diyorlar. Hansel ve Gratel’i ormanda bırakan zalim bir aile fikri de onlara biraz fazla geliyor. Çocuklar ‘Ve kral o gün hatasını anlamış ve artık iyi bir insan olmuş’ gibi sahte bir sonu içselleştiremiyor, ama küçük bir kuşun gökyüzünü itme macerasında ona ortak olabiliyor” diyen Şahlar, çocuklar ile buluştukça doğru yolda olduklarını anladıklarını söyledi.

    ‘KÜLTÜR ALANINDA MÜCADELE VERMEMİZ ŞART’

    Sadece sahne odaklı, sahne üzerinde var olan bir ekip olmadıklarını belirten Şahlar, “Mesela çok büyük okullarda, kamusal alanlarda, vurguladığımız temaların tam aksi yönünde bir eğitim veriliyorsa, inat edip yerine yenilerini koyacak olan bizleriz. Okullar, parklar, kültür merkezleri, şenlikler kısacası bulunduğumuz her yeri çocuklarla buluşulacak yerler olarak görüyoruz. Elbette bunu tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Bizim bir arada olmamız, birbiri ile yoldaşlık ilişkisi kuran ekipleri çoğaltmamız ve bütün gücümüzle kültür alanında karşı hegemonya mücadelesi vermemiz şart” diye konuştu.

    Şahlar, “Anlatıcılık, hepimizde olan bir yetenek, her gün bunu kullanıyoruz aslında ve kullanmalıyız da. Buna toplum olarak ihtiyacımız var, özellikle kadınların ve çocukların. Çünkü ancak kendi koşullarının anlatıcısı kendimiz olduğumuzda, maruz kaldıkları sömürü ve tahakkümden kurtulabiliriz. Bazen, kocaman bir çember kurup tepemize çökmüş varsaydığımız gökyüzünü yukarıya itmek, zorluklar ve zorbalıkla mücadele için bize kocaman bir ipucu veriyor, bizi birlikte hareket etmek konusunda cesaretlendiriyor. Tam da bu sebeple diyoruz ki; masallar, çocukları uyutmak için değil uyandırmak için anlatılmalı” dedi.

    Not: Ekiple, İnstagram’da masalmoyo, Facabook’ta moyomasal, YouTube’dan ise moyo masal tiyatrosu adreslerinden iletişim sağlanabilir. 

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ABD'de hortum nedeniyle milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya
    SONRAKİ HABER

    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık

    Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, kayyum döneminde 600 milyon lira borçlandırılan MARSU’ya ilişkin açıklama yaptı.

    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin
    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin

    SES, Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor

    EYT’lilerin İstanbul mitingi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşacak.

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel
    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel

    Çukurova Üniversitesinde Özel Güvenlik Birimleri, bir üniversite öğrencisinin elindeki Evrensel gazetelerine yasak olduğu gerekçesiyle el koydu.

    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması
    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması

    Boşanma aşamasında olduğu Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı mahkemede "Hoş geldiniz Mesut Bey, geçmiş olsun” denilerek karşılandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki
    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki

    CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Eyüp Dal’ın intiharına ilişkin belediye yönetiminden gelen açıklamaya tepki gösterdi.

    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu
    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu

    Avusturya’da erken seçim öncesi geçici hükümet belirlendi. Hükümete yönelik verilen güvensizlik önergesi ise pazartesi oylanacak.

    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor

    Akademisyen Fatih Yaşlı: İktidarın ABD ve Rusya’yı aynı anda idare etme siyasetinin sonlarına gelindi.

    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı

    Bakan Akar'ın açıkladığı yeni sisteme göre, askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirildi, 1 aylık bedelli askerlik kalıcı hale getirildi.

    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’
    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’

    Ankara Tuzluçayır’da yaşayan kadınlar, İstanbul seçimlerinin iptalini ve yaşadıkları geçim derdini anlattı.

    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’
    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’

    Urfa Suruç'ta polisin açtığı ateş sonucu yaralanan tarım işçileri, yaşadıklarını anlattı.

    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor
    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor

    Urfa Halfeti’de gözaltına alınanlara dönük işkence ve kötü muameleye tepkiler büyüyerek devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü
    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

    Ticaret Bakanlığı, ABD menşeili 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülüklerini yarı yarıya düşürdü.

    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı
    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 yılda ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 4 bin esnafın kepenk kapattığını açıkladı.

    EMEP: Gönül belediyeciliği diye pazarlanan rant belediyeciliğidir
    EMEP: Gönül belediyeciliği diye pazarlanan rant belediyeciliğidir

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu
    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nin İstanbul kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında üstü kapalı dava çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

    Urfa Halfeti'de gözaltına alınanlara işkence uygulandığı iddia edildi. Gözaltında bulunan 3 çocuğun ise serbest kaldığı öğrenildi.

    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak
    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak

    Tekgıda-İş'te örgütlendikleri için işten atılan 14 Cargill işçisinin direnişi 400. gününde. Evrensel'e konuşan işçiler, mücadele etmekte kararlı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için belirlediği yol haritasını açıkladı

    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!
    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!

    TÜPRAŞ'ta Koç Holdingin tutumu sebebiyle varılamayan uzlaşmada yasal sürecin sonuna gelinirken işçiler kararlılıklarını bir kez daha ifade etti.

    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi
    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi

    Anayasa Mahkemesi, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın
    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın

    Dersim Belediyesi 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' yazılarak değiştirilmesi, kayyumun yarattığı tahribatın araştırılması kararları aldı.