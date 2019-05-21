21 Mayıs 2019 17:19

ABD'de hortum nedeniyle milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

ABD'nin Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortum vurdu.

ABD'de hortum nedeniyle milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

Fotoğraf: DHA

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    ABD’de 4 eyaleti vuran 19 hortumun ardından milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya.

    Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortumun vurduğu belirtildi. Oklahoma, Missoru ve Arkansas’ın hâlâ hortum tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, hortum ve hortum sonrası oluşabilecek sel yüzünden birçok evin, işyeri ve aracın zarar görme riski taşıdığına ve 15 milyondan fazla kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinildi. Ulusal Meteoroloji Dairesi, hortumla beraber savrulan eşya ve parçalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca haberde, Oklahoma’da birçok otoyolun sel nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu ve bazı evleri su bastığı belirtilirken, yetkililerin sürücülere devam eden sel nedeniyle yola çıkmama çağrısı yaptığına değinildi. (ABD/DHA)

    ABD'de meydana gelen hortum sonrası oluşabilecek sel yüzünden birçok ev, işyeri ve aracın zarar görme riski taşıdığı belirtildi.

    Fotoğraf: DHA

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