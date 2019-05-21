Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar

Çağrı SARI

Mevsimden midir, yılın yorgunluğundan mı, her senenin bugünlerinde çoğumuzun içinde bir kırlara kaçma duygusu, denizleri aşma arzusu dolup taşıyor. Her şeyi boş verip bilmediğimiz yerlerde yaşamak falan... Hele bir de aşıksan, seviyorsan İzmir, Akdeniz çağırıyor sanki...

Mahmut Çınar’ın “Geldin” şarkısını ne zaman dinlesem bir kaçma hissi yüreğimden taşıyor üstelik benim için mevsim fark etmiyor, kara kışın ortasında, karanlık bir günde de dinlesem sanki bahar gelmiş gibi baştan çıkıyorum... Bazı şarkılar öyledir, Ezginin Günlüğünde Düşler Sokağı mesela, ya da Bülent Ortaçgil’in Denize Doğru, Fikret Kızılok da öyle...

AMATÖR RUHLA PROFESYONEL BİR UĞRAŞ

Şimdi Bülent Ortaçgil seven veya Hüsnü Arkan dinleyenlerin ilgiyle takip edeceği bir isimden bahsetmek istiyorum. İnsanın kendi arkadaşını anlatması epey zordur fakat her şarkısını ilmek ilmek nasıl dokuduğuna şahit olmanın keyfiyle klavyenin tuşlarına basıyorum açıkçası.

Mahmut Çınar uzun yıllar ‘kendince’ ilgilendiği müziği, amatör ruhla profesyonel bir uğraşa çevireli birkaç sene oluyor. Yazdığı şiir tadındaki sözleri müziğe döken, duyduğu tınıdan koca bir beste çıkarabilen bir isim Çınar.

Akademik yaşantısına son verdikten sonra, geçtiğimiz yıl hayali olan Bülent Ortaçgil ile nehir söyleşi kitabına imza attığında aslında istediği şeyleri gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşamıştı.

İkinci hayali de üzerinde çalıştığı şarkıları bir araya getirmek ve bir albüm yapmaktı. Gerçekleşti! Albüm çıkana kadar yaptığı bestelere klipler çekti, dijital platformlarda da binlerce dinleyiciye ulaştı. Olumlu tepkiler aldı. Özellikle de genç neslin dikkatini çektiğini söyleyebiliriz.

Mahmut Çınar geçtiğimiz ay da yeni albümünü çıkardı. Üstelik sürpriz bir isim ile bu şarkıyı söyledi Çınar. Sanatçı Hüsnü Arkan şarkısına ortak oldu. Şarkıda Arkan’ın baskınlığını hissetsek de birlikte söyledikleri Bul Beni’yi albüm ismi olarak seçtiğini belirtelim. İlerleyen zamanlarda iki ismi birlikte söylerken daha çok görebilsek keşke.

İLK KONSERİ YARIN

Şu ana kadar dijital platformlarda farklı zamanlarda dinleyici ile buluşan şarkıları bir araya getirdi Mahmut Çınar ve bir albümde topladı. Albümün miksleri Efe Demiryoğuran, mastering’i Evren Arkman tarafından yapıldı. Düzenleme ise Hüseyin Çebişci, Deniz Bayrak ve Efe Demiryoğuran’a ait. Çınar’a bu albümde Gözde Öney de eşlik ediyor. Garaj müzik etiketi ile yayımlanan albümün 9 şarkısının söz ve müzikleri Mahmut Çınar’a ait.

Albüm sizi bahara mutluluğa çağırıyor dedik ya, neler yaşadığınızı size anlatacak; ‘ah’ dedirtecek şarkılar da yok değil elbette. ‘Eski Bahar Şarkısı” onlardan biri mesela. Uzun bir yolculuğu var şarkının… Dinlerken sanki öykü okuyorsunuz, hikayenin sonunu merak ediyorsunuz...

Mahmut Çınar albüm çıktıktan sonraki ilk konserini yarın Kadıköy Mecra’da verecek. Tuna Kiremitçi ve Gözde Öney de kendisine eşlik edecek. Çınar’ı dinleyince kırlara kaçma arzusu kapınızı çalabilir ama zaten yaz geldi neden olmasın?

ve Tuna Kiremitçi de (@kiremitciev) sahnede konuğum olacaklar. Güzel anılara güzel anılar ekleyeceğiz. Heyecanlıyım