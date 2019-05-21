Sözleşmeleri feshedilen Çiğli Belediyesi çalışanları eyleme başladı

Çiğli Belediyesinde geçtiğimiz nisan ayında 19 sözleşmeli çalışanın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. İşten çıkarılan çalışanlar Çiğli Belediyesi önünde oturma eylemine başladı.

İşlerine geri dönene kadar belediye önünde oturma eylemi yapacaklarını duyuran çalışanlar şunları söyledi:

“29 Nisan Cuma günü 19 sözleşmeli memur olarak sözleşmemiz tek taraflı feshedildi. Gerekçe olarak 2016 KHK’de yer alan ‘Güvenlik soruşturması sözleşmeli memur alımında yer almalıdır’ ibaresine dayandırılmıştır. Antidemokratik ve insan haklarına aykırı bu gerekçeye dayandırılması CHP’nin siyasal anlayışına aykırı bir durumdur. Bu gerekçeyi CHP’li bir belediyenin gerekçelendirmesi daha da vahim bir durumdur. İşten çıkarılan sözleşmeli memurlardan 1 kişi sözleşmeli olarak geri alınmıştır. 4 sözleşmeli memur da taşeronda çalışmaya razı edilmiştir. Mevcut durumda güvenlik soruşturmalarımız Çiğli Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ulaşmıştır. Bizler işimize geri dönünceye kadar hem hukuksal hem de eylemsel olarak sürece devam edeceğiz. Tüm dostlarımızın desteğini bekliyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)