CHP'li Veli Ağbaba: Hükümet 200 bin kamu işçisini oyalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan 200 bin işçinin toplu sözleşmesi görüşmeleri için hükümetin adım atmamasını eleştirdi. Hükümetin 200 bin kamu işisini oyaladığını belirten Ağbaba, “Hükümetin bu vurdumduymaz tavrı devam ettikçe kamu kesimini kapsayan tüm iş yerlerinde uyuşmazlık yaşanacak” dedi.

Kamuda TİS görüşmelerinin başlatılmamasının ciddi sorunlar doğuracağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Şunlara değindi; “Hükümet yetkilileri Mayıs ayının sonuna yaklaşılırken işçilerin taleplerini henüz dikkate almamış, herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Anlaşılan o ki AKP hükümeti 200 bin işçiyi oyalamakta, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmeye çalışmaktadır. 12 Mayıs’ta Maden iş yerlerini kapsayan görüşmeler, hükümetin herhangi bir teklifte bulunmaması nedeni ile tıkanarak arabuluculuk süreci başlatıldı. Hükümetin bu vurdumduymaz tavrı devam ettikçe kamu kesimini kapsayan tüm iş yerlerinde uyuşmazlık yaşanmaya devam edecek”.

TİS sürecinin uzatılarak ekonomik krizin bedelinin işçilere ödetilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ağbaba, “Hükümetin toplu iş sözleşmesi masasına bir türlü oturmaması ekonomik olarak iflas noktasında bulunduklarının da göstergesidir. Çünkü iktidar herhangi bir teklifte bulunmayarak işçilere ücret dâhi veremeyeceğini bir bakıma itiraf etmiş durumdadır" yorumunda bulundu.

'EMEKÇİLERİN HER GEÇEN GÜN YAŞAM ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR'

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya olduğuna değinen Ağbaba, “Bu krizin tek sorumlusu da mevcut siyasi iktidardır. İşsizlik oranının 8 milyonu aştığı, açlık sınırının 2 bin 500 TL’ye dayandığı, enflasyon oranlarının yüzde 20’lerin altına düşmediği ülkemizde emekçilerin her geçen gün yaşam şartları ağırlaşmaktadır. İktidar bu durumu türlü şekillerle fırsata çevirme gayreti içerisindedir. İktidar yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz. İşçileri hiçe sayan işçilerin haklarını görmezden gelen uygulamalarına derhal son vermelidir" açıklamalarında bulundu.

İktidara “İşçileri oyalamaktan vazgeçin” uyarısında bulunan Ağbaba, “Kendi yandaşlarına türlü kaynakları sorumsuzca aktaran iktidar, işçilerin haklı taleplerini görmezden gelmemelidir. İktidar işçileri oyalamayı bırakıp masaya oturmalıdır" dedi.(Ankara/EVRENSEL)