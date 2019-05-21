AYM raportörü: Osman Kavala’nın tutukluluğunda hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu yarın değerlendirecek.

1 Kasım 2017’de tutuklanan Kavala hakkında hem 15 Temmuz hem de Gezi eylemleri nedeniyle soruşturma yürütüldü. Bu süreçte Kavala, hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgilere erişemedi, dosyadaki kısıtlılık nedeniyle suçlamaları öğrenemedi. Kavala hakkındaki 15 Temmuz dosyası ile ilgili işlem yapılmadı ancak Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmadan dava açıldı. Kavala, diğer Gezi sanıkları ile birlikte 24 Haziran’da mahkeme önüne ilk kez çıkacak.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Kavala'nın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, raporunda "Hakkında uygulanan tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla ilgili Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiği" değerlendirmesi yaptı.

Yüksek Mahkeme, raportörle aynı yönde karar verirse, Kavala, 24 Haziran’da başlayacak Gezi davası öncesinde serbest bırakılabilir.

Kavala, tutuklu olarak soruşturulurken "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır bu başvuruyu görüşmemişti. (HABER MERKEZİ)

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