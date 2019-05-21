Turnasuyu Irmağı da HES tehdidi altında: Denize akan su kalmayacak

Turnasuyu üzerinde yapılmak istenen HES projesi iki kez mahkeme kararı ile durdurulmasına karşın ÇED süreci yeniden başlatıldı. YEMA Enerji tarafından yapılmak istenen proje Kaftanlık, Hürriyet, Şenocak, Büben, Zaferköy ve Sarı Ahmet mahallelerini kapsıyor.

İki HES projesinin üçüncü kez gündeme getirileceğini belirten Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Bundan önce iki kez HES ruhsatı alıp yapmaya çalıştılar. İkisinde de yöre insanlarının mücadelesi ve açılan dava sonucu mahkeme kararı ile engellendi. Turnasuyu üzerinde zaten dört HES yapılmış durumda. Bir adet de Giresun sınırında yapılıyor. Bu iki HES de yapılırsa denize akacak su kalmayacak" dedi.

GÜLYALI’NIN SU KAYNAKLARI BURADA

Gülyalı ilçesi için Turnasuyu’nun önemli olduğunu vurgulayan Gönül, "Gülyalı, Turnasuyu keson kuyularından su alıyor. Keson kuyuları da barajların alt kotunda bulunuyor. Yani su kuyulara gelmeden, bitmiş olacak. Başka sorun ise Turnasuyu Vadisi’nde tarım yapılıyor. Çiçekçilik, kivi ve çilek yetiştiriciliği, fındık tehlike altında" dedi.

HEYELAN TEHLİKESİ VAR

HES işletmelerinin, taş ocaklarının çalışmalarının heyelana neden olacağını belirten ORÇEV Başkanı Gönül, "Ordu’nun birçok ilçesinde heyelanların arttığını biliyoruz. Birçok yer bu nedenle afet bölgesi ilan edildi. Aybastı ve Fatsa Aslancami bölgelerindeki heyelanlar nedeniyle mahalleler taşınıyor. HES yapılacak yerin bölgedeki evlere uzaklığı 150 ila 500 metre. Tehlikenin boyutu çok daha büyük" dedi.

HES'LERE GEREK YOK

Gönül HES yapımının elektrik gereksiniminden kaynaklanmadığını belirterek, "Türkiye’nin elektriğe gereksinimi yok. Fazlası var. 70 bin MW’ye yakın elektrik üretiliyor. 50 bin MW’ye yakın elektrik tüketiliyor. Fazlalıklar komşu ülkelere satılıyor. Şu an kurulu HES’lerin büyük bölümü çalıştırılmıyor ya da çalışmıyor. Çünkü Rusya’da Mavi Akım Projesi kapsamında alım garantisi olan doğal gaz anlaşması var. Bunun için de doğal gazdan elektrik üretiliyor. Bu nedenle büyük barajlar da kapasitelerinin çok altında çalıştırılıyorlar" dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Bilirkişi Turnasuyu’da HES’i uygun görmedi!

Turnasuyu Irmağı’na ses verin!