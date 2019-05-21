100 bin dolar üzeri döviz alım işlemleri bir gün bekletilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) devreye giren kararı gereğince gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşecek.

Kurum tarafından bankalara pazartesi günü gönderilen yazıda, “Finansal piyasaların istikrarlı işleyişi, kredi sisteminin etkin çalışması ve spekülatif işlemlerin önüne geçilmesi” karara gerekçe olarak gösteriliyor.

Bu uygulama kapsamında 100 bin dolar dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek.

Döviz satımında ise bekleme süresi olmayacak; satılan dövizin TL karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak.

Geçen hafta da Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla, bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazineye yapılan kambiyo işlemleri dışında kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 0.1’e yükseltilmişti.

KAYIT DIŞI ARTAR PANİK SİNYALİ GÜÇLENİR

Twitter’dan BDDK’nin son kararıyla ilgili bir yorum yapan Ekonomist Gökhan Uskuay, “BDDK önlemi kayıt dışını artıracaktır. 100 bin dolar alacak olan döviz bürosuna ya da ayaklı borsaya gider. Kapalıçarşı’daki ayaklı borsa ve gelen giden valizler artar” yorumunda bulundu.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise, “Dövize vergi, kısıt getirmeye başlarsan, yarın bunlar dövizimize el koyar, endişesini de beslersin. Farklı bankalarla çalışır, engellerinizi aşar” dedi.

Ekonomist Ali Rıza Güngen de, “Gerçek kişilerin 100 bin USD üzeri döviz alımlarında geciktirme emri. Çaresizlik göstergesi. Uluslararası piyasaya panik sinyali yayıyorlar” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)