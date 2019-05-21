Yeni Akit, KOÜ’lü akademisyeni hedef göstermeye devam ediyor!

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Seydi Çelik, bir süredir Yeni Akit tarafından hedef alınıyor. Nisan ayının sonunda Akademisyen Çelik’i hedef tahtasına koyan Yeni Akit son olarak “Hakaretçi doçent açığa alındı” başlığıyla sunduğu haberde “KOÜ Rektörlüğü; Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana dil uzatarak korkunç tahriklere kalkışan Doçent Çelik’i açığa aldığını bildirdi” dedi. Ancak gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı.

‘ÜLKEM ADINA ÜZGÜN, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜM ADINA TEDİRGİNİM’

Çelik’in KOÜ yönetimini sözlü olarak bilgilendirdiği, herhangi bir açığa alınma durumunun yaşanmadığı öğrenildi. Konuyu yargıya taşıyan Çelik, şu ifadeleri kullanarak suç duyurusunda bulunmuştu:

“Ben insan hakları kürsüsü hocasıyım. İfade özgürlüğü kadar inanç özgürlüğüne de sonuna kadar saygı gösterilmesi gerekliliğine inanmakta ve derslerde bunu savunmaktayım. Ne derste ne başka bir yerde, dinlere ve inançlara saygısızlık etmem mümkün değildir. Dolayısıyla ‘Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana dil uzattı’ suçlamasının aslı astarı yoktur. Yalan yanlış yazılan haberin içeriğine bakıldığında dahi iddiaların gülünç ve mesnetsiz olduğu anlaşılacaktır, ama haberin başlığı kışkırtmaya matuf hedef gösterici bir dille yazılmıştır. Yeni Akit gazetesinin İnternet sayfasında da yayımlanan haberin altına yapılan yorumlar ise korkutucu boyuttadır. Adı geçen gazete hedef göstermiştir ve ne yazık ki ülkemde bu kışkırtmanın gereğini yapmak üzere ‘Durumdan vazife çıkarmak’ isteyenlerin önü açılmıştır. Ülkem adına üzgün, vücut bütünlüğüm adına tedirgin olduğumu belirtmeliyim. Savcılığa başvurup bu haberin kaynağı olan ve kendisini Ak Parti milletvekili danışmanı olarak tanıtıp öğrencileri sindirmeye çalışan Yusuf Ö. ile mesajlarıyla beni tehdit eden Sezgin Ç. adlı öğrenciler hakkında suç duyurusu dilekçemi vereceğim.”

YÖK, 2013 yılında Seydi Çelik’ten siyaset bilimi bölümü öğrencilerine Komünist Manifesto kitabını okuttuğu için savunma istemişti.