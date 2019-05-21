21 Mayıs 2019 13:23
Son Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2019 15:15

Adana ve Diyarbakır'da anneler açlık grevleri için çağrı yaptı

Diyarbakır ve Adana'da çocukları açlık grevi ve ölüm orucunda olan anneler eylem yaparak hükümete çağrıda bulundu.

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Adana ve Diyarbakır'da anneler açlık grevleri için çağrı yaptı

Fotoğraf: Evrensel

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    Diyarbakır'da tecride karşı açlık grevi ve ölüm orucundaki çocukları için Koşu Yolu Parkı’nda oturma eylemi yapmak isteyen annelere yine izin verilmedi.

    Polis bariyerleriyle çevrili parkta eylemin yapılmasına izin verilmemesinin ardından eski un fabrikası önünde oturma eylemi düzenlendi.

    Oturma eylemine HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca ve Musa Farisoğulları da destek verdi.

    HDP'li vekillerin polisle yaptığı görüşmeler sonucu gazetecilerin 5 dakika görüntü alınmasına izin verildi.

    Gazeteciler, yaptıkları kısa çekimden sonra annelerin yanından uzaklaştırıldı. Gazetecilerin yeniden görüntü almasına izin verilmedi.

    ANNELERİN POSTANEYE YÜRÜMESİNE DE İZİN VERİLMEDİ

    Adalet Bakanlığına faks göndermek için ofis postanesine kadar yürümek isteyen annelere izin vermeyen polis anneleri otobüslerle götürme teklifinde bulundu. Polisin teklifini kabul etmeyen anneler TUAY-DER binası önüne yürüdü.

    Eylemi izleyen gazetecileri gözaltına almak isteyen polislere milletvekilleri engel olurken polisin saldırısı esnasında Mezopotamya Ajansı muhabirinin kamerası kırıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    ANNELER: JANDARMA ÇOCUKLARIMIZIN HASTANEYE GİTMESİNE İZİN VERMİYOR

    Çocukları cezaevlerinde tecride karşı açlık grevinde olan anneler Adana'da mayıs ayının başından beri her gün yaptıkları oturma eylemine bugün de devam etti. Öğle saatlerinde İnönü Parkı’nda oturma eylemi yapan anneler çocuklarının sağlık durumunun kritik aşamalara geldiğine dikkat çekti.

    Cezaevi görüşünden eyleme gelen Vesile Ulaş, oğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Açlık grevinde olanların bazılarının kan kusmasına rağmen hastanelere gönderilmediğini ifade eden Ulaş, “Jandarmalar yollamıyormuş. Doktor izin veriyor ama jandarmalar yollamıyor. İzin vermiyorlarmış. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu insanlar zaten mahkumlar. Zaten sizin elinizdeler. Zaten ölmüşler. Bu kadar insana yazık değil mi? 7 bin kişi ölümle pençeleşiyor.  Bu annelerin sesine ses versin. Benim oğlum 120 kilodan 53 kiloya düşmüş yazık, günah” dedi.

    “ASKER DE POLİS DE ÇOCUKLARIMIZ DA ÖLMESİN”

    Cezaevlerine gittiklerinde gördüklerini anlatan bir başka anne de “Cezaevlerine gittik, onlardan korktuk. Artık tanınmaz hale gelmişler. Yeter hiç kimsenin bize bunları yaşatmaya hakkı yok. ‘Yeter’ diyoruz. Barış istiyoruz. Ölüm istemiyoruz. Kimse ağlamasın diyoruz. Asker ölümü geldiğinde yine bizim yüreğimiz yanıyor. Polis öyle, dağdaki öyle. Hepsi bizim evlatlarımız. Barış istiyoruz artık yeter, yeter diyoruz” dedi. Açıklamanın ardından anneler yoğun polis ablukası altında HDP il binasına geçti. (Adana/EVRENSEL)

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