Mamak Kartaltepe Parkı'nda çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Mamak’ta bulunan Kartaltepe Kent Parkı’nda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Parkta bugüne kadar çok sayıda şiddet olayı yaşandığını anlatan mahalle halkı, güvenlik görevlilerine ve Mamak Belediyesine bildirmelerine rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına tepkili. Mahalle halkı, çocuklarını parka götürmek istemediklerini ve gerekli önlemler alınmadığı sürece parkın kendileri için korku parkı olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Mamak Belediyesine ait Kartaltepe Kent Parkı’nın Çağlayan Mahallesi girişinde yer alan çocuk parkı içerisinde iki grup arasında yaşanan kavga sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. 18 Mayıs Cumartesi gecesi saat 23.00 sularında yaşanan olaya dair mahalle halkı, 150 bin metrekarelik alanda yapılan Kartal Kent Park inşaatın başladığı günden bugüne kadar birçok kez şiddet içeren olaylar yaşandığı, mahalle halkının rahatsız edildiği, sık sık fiziksel şiddetin yaşadığını anlattı. Mahalle halkı, yaşanan olumsuzlukları sık sık güvenlik görevlilerine ve Mamak Belediyesine bildirdiklerini ancak buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti.

Kartaltepe Kent Parkı güvenli olmadığı için mahalle halkını tedirgin ediyor | Fotoğraf: Evrensel

PARK 3 AYDIR KADERİNE TERK EDİLDİ

150 bin metrekarelik yüz ölçümü ile çok büyük bir park alanı olduğuna dikkat çeken mahalleliler, parkın harcamasının da çok olduğunu, 12 yıldır resmi açılışının yapılmamasına rağmen sık sık yeni ihalelerle bakım ve onarımının yapıldığını söyledi. Mahalle halkı, ölüm olayının yaşandığı Çağlayan Mahallesi girişindeki çocuk parkının olduğu bölümde yer alan güvenlik kulubesinde önceden 1 veya 2 özel güvenlik görevlisi olduğunu ancak yaklaşık 3 aydır belediye tarafından hiç kimsenin görevlendirilmediğini ve park alanının kaderine terk edildiğini anlattı. Güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ve neredeyse her gün olumsuz olayların yaşandığı parkın bir bölümünün özel kreşe kiraya verilmesi de mahalle sakinlerini kaygılandırıyor.

"İŞLEVSİZ ALANLAR VAR"

Park alanının birçok bölümünde kullanılmayan işyerleri ve işlevsiz alanlar bulunuyor. Mahalle halkı da parkın büyüklüğüne dikkat çekerek park için harcanan bütçenin çok yüksek olabileceğine dikkat çekti. Park alanı inşaatının başlamasından bir süre sonra, park alanın hemen alt bölümüne imar değişikliği yapılarak 15 katlı iki binanın yapıldığını anlatan mahalleliler, imar değişikliğinin ne zaman yapıldığı ve kimlere yakın olan kişilere satıldığının araştırılmasını istiyor.

Kartaltepe Kent Parkı güvenli olmadığı için mahalle halkını tedirgin ediyor | Fotoğraf: Evrensel

"ÇOCUKLARIMIZI PARKA GÖTÜREMİYORUZ"

Park ile ilgili güvenlik kaygınlarının yüksek olduğunu belirten Çağlayan Mahallesi'nde oturan yurttaşlar, yaşanan şiddet olayları nedeniyle çocuklarını parka götürmek istemediklerini ve gerekli önlemler alınmadığı sürece parkın kendileri için korku parkı olmaya devam edeceğini ifade etti.

"PARKA BAZ İSTASYONU DA KURULMAK İSTENDİ"

Mahalle halkı Kartal Kent Park alanının bir bölümüne 2016 yılında baz istasyonu yapılmaya çalışıldığını da hatırlattı. Çocukların oyun alanına 15 metre mesafede yapılmak istenen baz istasyonuna karşı fiili ve hukuksal mücadele veren mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını engelledi. İnsan sağlığını gözetmeyerek çocuk parkı içerisine baz istasyonu kurulmaması için açtıkları davayı mahalle sakinleri 2017 yılında kazandı. (Ankara/EVRENSEL)