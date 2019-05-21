İstanbul seçimi iptal edilince Kadıköy’de sokaklara inenler buluşuyor

YSK’nin Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından kararı protesto etmek için Kadıköy’de sokaklara inenler bir araya geliyor. 22 Mayıs akşamı yapılacak buluşmada 23 Haziran seçimine kadar neler yapılabileceği tartışılacak.

“Demokrasi Kazanacak-Kadıköy” grubu “İrademizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek etkinliğe çağrı yaptı.

Çağrı metni şu şekilde:

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” DİYENLER BULUŞUYOR

“Biz, YSK'nin 31 Mart seçim sonuçlarına darbe yaparak yenileme kararına karşı ilk akşamdan bugüne kadar tepki gösteren, sokağa çıkan Kadıköylüler, İstanbullularız.

23 Haziran'da yapılacak bu seçim artık sıradan bir seçimin ötesinde anlam ifade etmektedir. Zarftan çıkan dört pusuladan sadece bir tanesi usulsüz sayılarak, büyük bir hukuksuzlukla biz İstanbulluların iradesi gasp edildi.

23 Haziran seçimi; yağmaya, talana ve yalana İstanbul'dan “Dur” demek anlamını taşıyacaktır.

Bu çok kritik ve öznel koşulları olan seçime Kadıköy'den demokrasi adına katkı koymanın tüm Kadıköy halkının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz.

Bugünden 23 Haziran'a kadar bu bağımsız ve birleşik seçim kampanyasında gerçekleşecek çalışmalar sonrasında Kadıköy yerelinde özne olabileceğimiz bir birlikteliği hedefliyoruz.

KHK’li oldukları gerekçesi ile seçilmiş belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesine, “Her şey güzel olacak” dediği için sanatçıların hedef gösterilmesine, gazetecilerin saldırıya uğramasına, halkın susturulmaya çalışılmasına “ARTIK YETER” diyenler olarak bir araya geliyoruz.

İrademizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

İlk olarak 23 Haziran’ı kazanmak ve sonrasında Kadıköy yerelinde söz ve kararın halkta olacağı yeni bir sayfa başlatmak için;

22 Mayıs Çarşamba Saat 20.00’de Kadıköy Evlendirme Salonu'nda #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyenler olarak buluşuyoruz.

22 Mayıs Çarşamba

Saat 20.00

Kadıköy Evlendirme Salonu”

(HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti