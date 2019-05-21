CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'dan TARİŞ işçilerine ziyaret

İzmir’deki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikası yönetimi, Gıda İş’e üye olan işçileri işten attıktan sonra yönetimin açtığı davada 1 yıl 3 ay ceza alan işçileri CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ziyaret ederek, davanın takipçisi olacağını söyledi.

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TARİŞ işçilerini DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde ziyaret etti. Ziyarette, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Gıda İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ile TARİŞ işçileri yer aldı.

"İŞÇİLERE CEZA VERİLMİŞ OLMASI TAM BİR GARABETTİR"

Sarıbal, sendikalı olmanın suç olmadığını belirterek işçilere ve sendikacılara verilen cezaya tepki gösterdi. Sarıbal, "Bugün bu işçilerimize ve sendika temsilcilerimize verilen ceza ile yeni bir hak ihlali daha yapılmaktadır. TARİŞ yöneticilerinin şikayeti ile "toplantı ve yürüyüş yasasına" ve "konut dokunulmazlığına" muhalefet iddiasıyla açılan dava savcılık tarafından takipsizlik kararı ile kapanmışken, aynı savcı tarafından yeniden dava açılarak bu kez ceza verilmiş olması tam bir garabettir. Tüm koşullar aynı savcı dahi aynı ama karar farklı. Görülüyor ki birileri memnun olmamış. Sendikalı olmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, sorgulamayı, hakkı olanı talep etmeyi suç sayarak tek ses ve koşulsuz biat isteyen yeni rejim ve 'tek adam' iş başında" dedi.

"YARGININ İŞÇİDEN YANA TAVIR ALMASINI BEKLERDİK"

İşçileri haksız yere cezalandırmak için çok hızlı işleyen yargının işçilerin işe iade talebiyle açtığı davaları ise ağırdan aldığını söyleyerek, "Anayasal haklarını kullanan emekçileri koruması gereken yargı TARİŞ’in şikayeti üzerine işçileri cezalandırıyor. Biz yargının haklıdan yana yani işçilerden yana tavır almasını beklerdik. Ancak mahkeme adeta sendikal mücadeleyi cezalandırarak arkadaşlarımızı mahkûm etti. Burada bir suçlu var ise o da emekçilerin üzerinden emek sömürüsü yapanlar, sendikaya üye oldukları için insanları işinden edenlerdir. Bu arkadaşlarımız suç işlemedi. ‘Atılan işçiler geri alınsın ve sendika hakkı tanınsın’ diyen emekçiler taleplerinde haklıdır. İşçilerimizin mücadelesini beraat gelene kadar takip edeceğim. Yanlarındayım" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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