AYM: Mahpuslara bazı yayınların verilmemesi hak ihlali

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Anayasa Mahkemesi (AYM) cezaevinde mahpuslara bazı yayınların verilmemesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, mahpuslara ayrı ayrı 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Tekirdağ 1 ve 2 No’lu, Sincan 2 No’lu, Ankara 2 No’lu, Bolu ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları, Eskişehir H Tipi, Kırklareli H Tipi, Bafra T Tipi, Balıkesir L Tipi, İzmir 3 No’lu T Tipi, Bingöl M Tipi, Kayseri 2 No’lu T Tipi, Burdur E Tipi, Silivri 9 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahpusların abone oldukları veya satın aldıkları Özgürlükçü Demokrasi, Demokratik Ulus, Serxwebun, Özgür Gündem, Özgür Halk, Azadiya Welat, Atılım gibi yayınlar cezaevleri yönetimlerinin kararı sonrası kendilerine verilmedi. Yayınların engellenmesi gerekçesi ise "Söz konusu yayınlarda terör örgütü ve liderlerini öven ve terör örgütü propagandası teşkil eden içerikler bulunduğu" iddiasıydı. Bunun üzerine mahpuslar, ücretini ödeyerek abone oldukları ya da satın aldıkları süreli yayınların keyfi ve gerekçesiz olarak kendilerine teslim edilmemesi nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini söyleyerek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

"SOMUT DEĞİL SOYUT DEĞERLENDİRMELER VAR"

Kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, mahpusların ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti, söz konusu yasak kararlarında sakıncalı bulunan kısımların belirtilmediği, bu kısımların somut bağlantılarla değerlendirilmesi yerine soyut ifadelerle yetinildiğinin gözlemlendiğini söyledi: "Başvurulara konu idari ve derece mahkemeleri kararlarına bir bütün olarak bakıldığında yayınların verilmemesinde başvurucuların kişisel durumlarının değil terör mahkûmu olmaları ve yüksek güvenlikli infaz kurumlarında tutulmaları gibi kategorik nedenlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır."

"KEYFİLİĞİ ENGELLEYECEK MEKANİZMA YOK"

Aynı yayının ülke çapında bulunan tüm ceza infaz kurumlarında aynı statüde bulunan tutuklu ve hükümlülere verilip verilmemesine ilişkin değerlendirmelerin son derece değişken olduğunun gözlemlendiğinin belirtildiği AYM kararında "Süreli yayınların ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere teslim edilip edilmemesinde keyfiliği engelleyecek, aynı hukuki durumda bulunanlara aynı uygulamanın yapılmasını sağlayacak, açık, yol gösterici ve istikrarlı idari uygulamaları garanti edecek bir mekanizmanın bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır. Sonuç olarak, süreli yayınların ceza infaz kurumlarına kabulüne ilişkin uygulamada Anayasa Mahkemesince ortaya konulan kriterleri karşılayan yeknesak değerlendirmeler yapılamadığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

"MEVCUT SİSTEMDE YAPISAL BİR SORUN VAR"

Anayasa Mahkemesinin aynı konuyla ilgili defalarca ihlal kararı vermesine rağmen engeller ve başvuruların devam ettiğini belirten AYM, "Süreli yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmesine ilişkin mevcut sistemde uygulamadan kaynaklanan bir yapısal sorun bulunduğu görülmektedir." dedi.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca mahpuslara ayrı ayrı 500 TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

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