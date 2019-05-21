Merkez Bankası, SWAP piyasasında TL faizini yüzde 24'e düşürdü

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, Merkez Bankasının SWAP hmlesinin ardından 6,0917'ye tırmandı.

Dün 6,00-6,08 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 6,0287'den tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan kur, Merkez Bankasının SWAP piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürmesi sonrası 6,0917'yi gördü.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin gerilimi ve ABD-İran gerilimi nedeniyle artan jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor. Donald Trump'ın Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin'den misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar da piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor. ABD ve İran'dan gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

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