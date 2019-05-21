21 Mayıs 2019 10:23

TSK'de "FETÖ" operasyonu: 140 kişi için gözaltı kararı verildi

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki "FETÖ" soruşturmasında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'de "FETÖ" operasyonu: 140 kişi için gözaltı kararı verildi

TSK amblemi

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ"nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerden 11'inin mahrem imam olduğu belirtildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 129 asker ile bu kişlerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

    Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi. (AA)

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