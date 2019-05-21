Akşener'den 19 Mayıs açıklaması: O tören iktidar partisinin şovuydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenine katılmamaları konusunda "Evet, katılmadık. Katılmadığımız o tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu. TC tabelalarını silenlerin törenlerine katılmadık" dedi.

TBMM Grubu toplantımızda ülkemizin gündemine ilişkin görüşlerimizi paylaşıyoruz. MilletinSesiMecliste https://t.co/qFzAYe7mLG — Meral Akşener (@meral_aksener) May 21, 2019

Akşener, Erdoğan'ın HDP dışındaki siyasi partilerin liderlerine yaptığı 19 Mayıs çağrısını kabul etmeyen tek isimdi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"EKONOMİMİZ HARİKALAR DİYARINDA YAŞAYAN DAMADIN ELİNDE"

"Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra 'ben doyurdum' diyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraban değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye’de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela’nın gerisinde kalıyoruz. Oysa sağlıklı bir iş gücünüz yoksa rekabetçi olmazsınız. Sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ahlaki ve iktisadi açıdan önemlidir. Yüksek eğitim ve öğretim alanında Türkiye’yi Çin ve Malezya'nın arkasında 48. Sırada gösteriyor. Yıllık bazda yüzde 30’u bulan bir gıda enflasyonu var. Çiftçisini korumayan tek bir gelişmiş ülke bulmazsınız.

"MİLLET İRADESİ HACKLENMİŞTİR"

Küçük hesaplarla, siyasi hesaplarla bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa böyle, bu şekilde olacak. Aziz milletim, iktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. 6 Mayıs'ta YSK üzerinden milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 28 Şubat'ın kopyasıdır. Sayın Erdoğan, kendisine yapılanları millete yapmıştır. Millet iradesi 'hacklenmiştir'.

"İBB'DEN VAKIFLARA 850 TRİLYON LİRA AKTARILMIŞ"

Devletin, milletin kaynaklarını çocuklarınızın vakıflarına aktarmayın.

Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurdurtuyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB'den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz, Okçuluk Vakfı'na 16.5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı.

Sınav zaten formalite icabı. Torpilin yoksa 92 alsan bile atanamıyorsun. İş arayan birinden kitap için 292 lira istiyorsunuz. Bunu derhal ücretsiz yapın.

"KIDEM TAZMİNATI FONU UYGULAMASINDAN DERHAL VAZGEÇİN"

İşizlik fonunu nasıl yandaşlar için kullanıyorlarsa şimdi de milyonlara işçinin emeklilik hayaline aynısını yapacaklar. Sayın Erdoğan kıdem tazminatı fonu uygulamasından derhal vazgeçin.

Eskinin mücahidi şimdinin müteahhiti bunlar. Neden sen 2500 lira maaş alıyorsun da AK Parti teşkilatında dayısı olan, işe gitmeden belediyeden 6 bin lira maaş alıyor? " (HABER MERKEZİ)