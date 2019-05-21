Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Tatvan’da belediye meclis çoğunluğunu elinde bulunduran HDP’nin 14 belediye meclis üyesinden 9'u, Valiliğin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye meclis üyelerinden Avukat Diyar Orak, kararın hukukla bağdaşmadığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin çok az bir oy fark ile kazandığı Tatvan Belediyesi’nde HDP 14 belediye meclis üyesi, AKP ise 11 belediye meclis üyesi çıkardı. Mecliste çoğunluğun HDP’de olduğu ilçede 20 Mayıs'ta haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle 14 HDP’li belediye meclis üyesinden 9’u görevden uzaklaştırıldı.

"SORUŞTURMA GEREKÇESİYLE UZAKLAŞTIRILDI"

Haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan belediye meclis üyeliğinden uzaklaştırıldı. Yaşanan duruma ilişkin görüştüğümüz HDP’li Belediye Meclis Üyesi Avukat Diyar Orak yaşanan süreci anlattı. Orak, "Güvenlik Büro amirliği tarafından telefon ile arandık ve bizi karakola tebliğ yapmak üzere davet ettiler. Güvenlik Büro amirliğinin bize tebliğ ettiği karar İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir karar. 17 Nisan tarihinde valilik tarafından hakkımızda soruşturma olduğu gerekçesi ile görevden uzaklaştırılmamıza dair işlenmiş. Bakanlık kendisine gelen bu talebi uygun bularak olur kararı vermiş. Kararın yasal dayanağı ise 5393 sayılı belediye kanunun 47. Maddesi olarak belirtilmiş" dedi.

"KARAR HUKUKLA BAĞDAŞMIYOR"

Mevcut maddenin açık bir şekilde görevden uzaklaştırma için başlatılan soruşturmanın göreve ilişkin olması gerektiği şeklinde düzenlendiğini söyleyen Avukat Orak, normalde yürütülen adli bir soruşturmanın varlığının meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması için yeterli olmadığını belirtti. Soruşturmanın meclis üyeliği görevine ilişkin olması gerektiğinin altını çizen Orak, bu hali ile alınan kararın hukukla bağdaşır bir yönünün bulunmadığını ifade etti.

"SORUŞTURMALAR NİSAN AYINDA BAŞLATILDI"

Söz konusu kararın yargı ve yürütmenin ortak çalışması sonucunda ortaya çıktığını belirten Orak, "Çünkü savcılık tarafından başlatılan soruşturmaların tamamı seçimin bitmesine müteakip Nisan ayı içerisinde başlatılmış ve seri bir şekilde ardışık numaralar almışlardır. Bu durum olağan olmamasının yanı sıra tesadüfî de değildir. Böyle bir kararın verilmiş olmasındaki amaç meclisteki durumumuzu azınlığa düşürerek yapılacak olan işlerde rantın ve yolsuzluğun önünü açmaktır" dedi.

"KARARIN İPTALİ İSTENECEK"

Orak son olarak, "Karara karşı avukat arkadaşlarımız ile bir çalışma yapıp en kısa zamanda yargısal yola başvuracağız. İdare Mahkemesinden kararın yürütmesinin durdurulması ile birlikte iptal talep edeceğiz. Başkanlık seçimi zaten oldukça şaibeli geçti. Özellikle dışarıdan getirilen asker, polislere oy kullandırıldı. Yaptığımız itiraz ise organize bir şekilde reddedildi. Hem seçim dönemindeki usulsüzlükler ile hem de bu karar ile Tatvan halkının iradesi bir kez daha yok sayılmış ve gasp edilmiş oldu” dedi. (Bitlis/MA)