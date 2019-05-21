Süper Lig’de kümede kalma hesapları
Süper Lig'in son haftasında Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kümede kalabilmek için sahaya çıkacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Futbol sahası: Pixabay
Süper Lig’de 33. hafta heyecanı sona erdi. 33. hafta sonunda Galatasaray şampiyonluğu, Başakşehir ikinciliği garantiledi. Kümede kalma yarışı ise son haftaya kaldı. Son haftaya girilirken küme düşme endişesi taşıyan 3 takım var: Göztepe, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Bu 3 takımdan 2’si küme düşecek. Daha önce Akhisar’ın küme düşmesi kesinleşmişti.
GÖZTEPE (35 PUAN) - KAZANIRSA GARANTİLİYOR
İzmir ekibi, 3 takım arasında en rahat konumda olan ekip. 35 puanlı sarı-kırmızılılar son maçta evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Ankaragücü ligde 40 puanla 12. sırada. Göztepe kazanması halinde kesin kümede kalacak. Puan kaybı durumunda rakiplerinin maçları önem kazanacak. Göztepe’nin puan kaybı ve Bursaspor’un kazanması Tamer Tuna’nın öğrencilerinin küme düşmesi anlamına gelecek.
BURSASPOR (34 PUAN) - KAZANMALI, GÖZTEPE PUAN KAYBETMELİ
Küme düşme hattında çekiştiği Göztepe ile evinde berabere kalan Bursaspor son maçını ligin beşinci sırasındaki 47 puanlı Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligine kalabilmek için sıralamadaki yerini korumak zorunda. Bursaspor, averaj da hesaba katıldığında kazanmak ve Göztepe’nin puan kaybetmesini beklemek zorunda.
BB ERZURUMSPOR (32 PUAN) - KAZANMALI, GÖZTEPE YENİLMELİ, BURSA PUAN KAYBETMELİ
Fenerbahçe’ye 1-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32 puanla 17. sırada. Erzurum 34. haftada Kayserispor’a konuk olacak. Kayserispor ligde 41 puanla 11. basamakta. BB Erzurumspor kümede kalmak için mutlak kazanmak ve rakiplerinden Bursaspor’un en iyi ihtimalle berabere kalmasını, Göztepe’nin ise yenilmesini beklemek durumunda. Erzurumspor, ikili averajda iki rakibinin de önünde.
33. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
33. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
- Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
- Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1
- Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
- Bursaspor-Göztepe: 0-0
- Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
- Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1
- MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Fenerbahçe: 0-1
34. HAFTA PROGRAMI
- Atiker Konyaspor-Akhisarspor
- Beşiktaş-Kasımpaşa
- Çaykur Rizespor-Trabzonspor
- Fenerbahçe-Antalyaspor
- Göztepe-Ankaragücü
- Kayserispor-BB Erzurumspor
- Başakşehir-Alanyaspor
- Sivasspor-Galatasaray
- Yeni Malatyaspor-Bursaspor.
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Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan ikisi Denizlispor ile Gençlerbirliği oldu. Son takım ise Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor arasındaki Play-Off sonrası belirlenecek. (SPOR SERVİSİ)
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