21 Mayıs 2019 08:08

MEB, lise mezuniyet törenlerinde iktidarın eleştirilmesinden korkuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, mezuniyet törenleri için “tedbir” genelgesi yayımladı, "olumsuz/uygunsuz" davranışlara olanak verilmemesi istendi.

MEB, lise mezuniyet törenlerinde iktidarın eleştirilmesinden korkuyor

İstanbul Erkek Lisesinde atamayla gelen müdüre protesto. Haziran 2016

Fotoğraf öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarından alınmıştır.

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    Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından bazı liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirileri MEB’i harekete geçirdi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin mezuniyet törenlerine karşı “tedbir” genelgesi yayımladı.

    Bakan Ziya Selçuk, 81 ile gönderdiği genelge ile öğrencilerin uygunsuz davranışlardan ve aşırlıklardan uzak tutulması için okul yönetimlerine tedbir almaları talimatı verdi. En son 15 yıl önce “Mezuniyet Günü Etkinlikleri” adıyla bu konuda bir genelge hazırlanmıştı.

    SEÇİM SÜRECİNE VE İKTİDARA DAİR ELEŞTİRİLER

    Genelgenin amacı, “Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi” diye açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın sosyal medya hesabından öğrencilerin “Bekleyin, notlar tekrar sayılıyor”, “AA’ya göre bile mezunuz” yazılı pankartlarını paylaşması sonrası, MEB okul yönetimlerinden tedbir alınmasını istedi.

    Tuncay Özkan'ın bir lisede asılan pankartlara ilişkin paylaşımı.

    Bakanlığın 81 ildeki okullara gönderilen genelgesinde, “Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, olumsuz/uygunsuz davranışlardan ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

    KILIK KIYAFET DE GENELGEDE

    Bakanlık öğrencilerin kıyafetlerinin de kontrol edilmesini ve velilerden etkinlikler için izin alınması gerektiğini belirterek okul yönetimlerine, “Veli muvafakati alınacak, kılık kıyafetlerin öğrencilere yakışır sadelikte olmasına dikkat edilecek” talimatı verdi.

    Bakanlık liseden alt yaş gruplarındaki ilköğretim ve okulöncesi “mezuniyet etkinlikleri” için de çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilmesini istedi.

    15 YIL ÖNCEKİ GENELGEDE BU UYARILAR YOK

    MEB’in yeni genelgesi ile 2004 yılında yayımlanan genelge de yürürlükten kaldırıldı. Bakanlığın 15 yıl önce yayımladığı genelgede öğrencilere ilişkin “aşırılık”, “kıyafet”, “olumsuz/uygunsuz davranış” gibi ifadeler yer almıyordu.

    Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzaladığı eski genelgedeki “Büyük Atatürk’ün gençlerimiz için hedef çizdiği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ mesajı doğrultusunda, gençlerimizin çok yönlü yetişmeleri bakımından okul hayatının öğrenciler açısından önemli bir yeri vardır. Bu süreçte, insan için okula başlamak ve mezun olmak önemli safhalardır. Bu törenler, öğrencilerimize okulla buluşma, öğretmenleriyle arkadaşlarıyla tanışma ve gelecek için dayanışma fırsatı sağlar” ifadeleri de yeni genelgede yer almadı. (HABER MERKEZİ)

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