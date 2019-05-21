İran: Müzakere değil, direniş ve mücadele şartları var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile müzakereler için çalıştığı iddialarını yalanlayarak, "İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek" açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD Dışişleri Bakanlığı 8 defa müzakere talebinde bulundu. Bugünkü şartlar hiçbir şekilde müzakere şartları değil, direniş ve mücadele şartlarıdır" yanıtı verdi.

İran'ın başkenti Tahran'da din adamlarıyla bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD- İran gerilimi ve yaptırımlarla ilgili konuştu.

ABD'nin geçen 40 yılda İran'a karşı çalıştığını söyleyen Ruhani, "Düşman sürekli olarak gerginliği İran'ın başlatmasını istiyordu ancak bunu yapmadık. İçeride de birileri nükleer anlaşmadan çıkmamızın peşindeydi ancak bu zeminde direnmek çok zordu. Eğer ABD'nin tahrikleriyle nükleer anlaşmadan çıksaydık, bugün hükümetin halka yönelik attığı adımları savunmak çok ağır ve karmaşık bir hal alırdı. Böyle bir durumda ABD'nin dışında uluslararası kamuoyu ve BM de ülkemize karşı yaptırım uygulardı" dedi.

Şahsen müzakere ve diplomasi taraftarı olduğunu söyleyen Hasan Ruhani, geçen yıl BM toplantısı sırasında 5 büyük ülke liderinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için aracı olduğunu ifade ederek, "ABD Dışişleri Bakanlığı 8 defa müzakere talebinde bulundu. Bugünkü şartlar hiçbir şekilde müzakere şartları değil, direniş ve mücadele şartlarıdır" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ YÖNETEBİLMEK İÇİN KARAR MEKANİZMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bugün daha iyi yönetebilmek için karar mekanizmasına ihtiyacımız var" diyen Ruhani İran-Irak savaşında bir konsey kuruldu ve tüm yetkiler bu mekanizmanın elindeydi, Meclis ve yargı erki de buradan çıkan karara müdahale etmiyordu. Ekonomik savaşta olduğumuz bugün de böyle bir yetki gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin uygulağı ekonomik baskı ile ilgili konuşan Ruhani, "Dünyada para dolaşımın yüzde 87'si dolar üzerinden gerçekleşmektedir. Ülkemizin bu döviz cinsi ile ticaret yapması kanunsuz bir şekilde yaptırıma tabi. Hükümetin gelirinin düşmesi ve bankacılık sektörünün dünya ile olan irtibatının kısıtlı olması mevcut sorunlardan birkaçıdır" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran’la gerilimi artıracak bir açıklama daha yapmış “Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran’ın resmen sonu olur. Bir daha ABD’yi asla tehdit etme!” ifadelerini kullanmıştı. Trump daha sonra bir paylaşım daha yaparak "“Yalan haberler, hiçbir bilgileri olmadan, ABD’nin İran ile müzakere yapmaya çalıştığına dair tipik bir yanıltıcı açıklama yayınladı. Bu bir yanlış rapordur. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor - İran halkı için çok üzücü!" dedi.

İran ise gün içerisinde zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdığını bildirdi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "bölgesel diplomatik diyalog" başlatması çağrısı yaptı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekildiğini açıklamıştı. Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütleri” listesine almıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD’nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs’ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü Basra Körfezi’ne göndermişti. (DIŞ HABERLER)

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