KHK ile ihraç edilen kanser hastası Haluk Savaş, pasaportunu aldı

Yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurt dışına gitme talebi reddedilen KHK ile ihraç edilen kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş, pasaportunu aldığını duyurdu.

KHK ile ihraç edilen kanser hastası Haluk Savaş'ın, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurt dışına gitme talebi reddedilmişti. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Adana Valiliği, Prof. Dr. Haluk Savaş'a "İstisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini" açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Haluk Savaş pasaportunu aldığını duyurdu.

Savaş, yayınladığı videoda, "Herkese çok teşekkürler; tüm toplumsal kesimlerden siyasetçi, bilim insanı, sanatçı, halkın temsilcileri, yurttaşların insanî, vicdani duyarlılıkları, yerli ve yabancı yazılı, görsel, veya internet medyasının desteğiyle kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum" dedi. (HABER MERKEZİ)

Kanser hastası Prof. Haluk Savaş'ın pasaport başvurusu reddedildi