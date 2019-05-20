20 Mayıs 2019 22:40
Son Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2019 00:42

Ekrem İmamoğlu: İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında soruları yanıtladı.

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Ekrem İmamoğlu: İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı

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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan israfları anlatmaya başlaması üzerine Ahmet Hakan'ın programı "Zamanımız doldu" diyerek bitirmesi dikkat çekti.

    Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

    "YSK'NİN KARARI ŞAŞIRTMADI"

    "YSK’nin kararı şaşırtmadı. YSK’nin seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kesim. Rakibimiz, karşıt görüş. Ben İstanbul’a hizmet etmek istedim. 24 saatin hiçbir evresinde seçeneği gündemime almadım. İşime baktım. Türkiye’nin demokrasi süreci adına bir temenni. Bunu yapamazlar zihnimin bir köşesinde var. Beni bu alana çekmek isteyeceklerini düşündüm. İşime baktım. Şaşırmadım.

    "31 Mart’taki oy farkı: Şu var demokrasi için yoluma da devam ediyorum. Bu işin ne kadar yanlış olduğunu, demokrasiye aykırı olduğunu hissettirmem gerekiyordu. 13 bin 700 küsür civarında farkımız var. Çok basit. Sayıyı net söyleyeyim. YSK’nın ilk açıkladığı veri 27 bin 899. Aradaki fark. Seçimin gecesi Sayın Binali Yıldırım 3 bin 700 oyla kazandım dedi. Ben de dedim ki, “Biz seçimi yaptığımız hesaba göre, son düzeltmelere göre değişebilir, 17 bin civarında farkla kazandık” dedim. Rakibimiz 18 bin oyla yanıldı, ben 3 bin oyla yanıldım. Çaldılar diyorlar ya! Biz 250 oy aldığımız sandıkta 0 oy yazılmış. Bakanın açıklaması var kıyameti koparmayalım da ne yapalım diyorlar. 4234 nolu sandıkta 145 oy aldık 0 yazılmış. Bilgisayara girerken 0 giriliyor. Bizim itirazlarımız oldu, AK Parti’nin itirazları oldu. 20 bine düştü. 13 seçim gördüm. Her seçimde olur. İnsani hata da kabul edebiliriz. Bu 20 bine inerken her iki partinin de oyu yükseldi." 

    "İptal oylar, geçersiz oylar sayıldı. İptal oyların tekrar sayılması YSK tarihinde görülmüş şey değil. Altına yazıldı, üstüne yazıldı kabul edildi. O bilgisayar başındaki insanların hatası. 1 kişi karar vermiyor kurul karar veriyor geçerli mi geçersiz mi diye. Her sandıkta bu böyle. Sayısal baktığımızda Binali bey’e de bana da haksızlık yapılmış. Neyi aradığınızı anlamaya çalışıyorum. 11 bin öbür tarafta, 16-17 bin oy diğer tarafta var. Bana da ona da haksızlık yapılmış. Çaldılar kime?

    "31 MART SONRASI BİR BAŞKA BİNALİ YILDIRIM VAR"

    "AK Parti bir belge hazırlamış ‘Neden yenileniyor? İstanbul seçimlerinin yenileme kararının nedenleri?’ Tarattırdım arkadaşlara okuyun dedim. Tek bir kelime çaldılar yok. Cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Rakibimiz 31 Mart öncesi bir başka Binali Yıldırım. Sonrasında başka. Ben hiçbir şey çalmadım. Sadece gönül çaldım."

    "Geçersiz oylar da sayıldıktan sonra sonuçta hiçbir değişiklik yok. Gerekçelere bakar mısınız Allah aşkına? Maddi hata dediğiniz şey her zaman olur. Beylikdüzü’nde genel seçimlerden birinde, 2015 olabilir, ilçe başkanımız hatayı düzeltenlerden biriydi. Ben de belediye başkanıydım. Rakibimizin oyunu yanlış yazdınız dediler. Ne benim bir oyum rakibime, ne de rakibimin 1 oyu bana gelsin. Derdim bu."

    "Onlar itiraz ettiler tümü sayılsın diye. YSK kabul etmedi. YSK’nin buna gerekçe üretmesi lazım. Geçersiz oylar sayıldıktan sonra gerekçe olması lazım."

    "57 sandık seçtim dedi. Sayın dedi. 57 sandık sayıldı. Yaklaşık 21-22 bin oy yapar. 12 oy bize fazla çıktı orada da. Minimum hatalarla yürüyor."

    "Hepsini yenileyelim dedim mi dedim. Sandıktan daha evla. 25 seçimin sonucunu etkilemiyormuş. Zamanında itiraz etmediniz, ettik. Gidelim 39 ilçede bir daha seçim yapalım. Millet karar versin. 25 ilçede seçime etki edecek sayıda sorun yok. O ilçelerde, muhtarda, ilçe belediye başkanında, meclis üyelerinde sorun yok. Büyükşehir belediye başkanına gelince sorun başlıyor."  

    "Hayatımda bir tek kendi şirketime hizmet ettim. Samanyolu'nda da konuktum. Trabzonsporu temsilen ben çağrılırdım. Eski bir yönetici olarak çağrılıyordum. Pek çok kanala spor yorumcusu olarak katıldım." 

    "Toplumu mağdur ettiler. İnsanların iradesini mağdur ettiler. 39 ilçede miting yapacakmış. Ocak şubattan iyi olacak, şubat marttan iyi olacak diyorlar. Tam tersine yükselen bir döviz seyri var. İşsizlik 5 milyonu aşmış. 3 gençten birisi işsiz bu ülkede." 

    PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ

    "Son 6 ayda tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan projelere 226 milyon harcanmış. İsraf. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon. Yıllık bunlar. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz." 

    Ahmet Hakan, 00:00'da bitmesi gereken programı, "Zamanımız doldu" diyerek 25 dakika önceden bitirmesi dikkat çekti. 

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

    Ekrem İmamoğlu programa çıkmadan önce "Bu akşam saat 22.00’de Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programının konuğuyum" paylaşımı yapmıştı. Programın erken bitirilmesi sosyal medyada tepki çekti.

    (HABER MERKEZİ)

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