Cezayir Genelkurmay Başkanı: Rejim temsilcilerinin istifası akıl dışı

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 3 aydan bu yana gösterilere devam eden halka, taleplerini iletmeleri için kendilerine temsilci seçme çağrısında bulundu.

Ülkenin güneydoğusundaki 4. Askeri Bölgeye ziyareti sırasında komutanlara yaptığı konuşmada Salih, şubat ayından bu yana düzenlenen eylemlere katılan halkın meşru taleplerini iletecek temsilcilerin seçilmesinin iyi olacağını söyledi.

Salih, atılacak bu adımla eylemlerin ‘rasyonel olmayan’ taleplerde bulunan kişilerce kullanılmasının önleneceğini iddia etti.

Devletin bütün kadrolarının, eski rejimi temsil ettiği gerekçesiyle görevi bırakmasının istenmesini akıl dışı bir talep olarak niteleyen Salih, “Bu (eski rejim temsilcilerinin görevi bırakması), makul olmayan hatta tehlikeli ve kötü niyetli bir taleptir. Bununla devletin kurumlarının kendi kadrolarından mahrum bırakılması istenmektedir” iddiasında bulundu.

Salih, bu kişilerin, Cezayir'e hizmet etmeyen ve halkın talepleriyle örtüşmeyen fikirleri gündeme getirmek için gösterileri kullandığını ileri sürdü.

Cezayir'de 22 Şubat'ta başlayan kitlesel protestolar, ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifa etmesine neden olmuştu.

Cezayirliler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerin görevden alınmasını ve bu kişilerden hesap sorulmasını talep ediyor.

İŞÇİ PARTİSİ GENEL SEKRETERİ HAKKINDA TUTUKLULUK KARARI

Öte yandan askeri mahkeme İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezayir İşçi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki askeri mahkemenin, “orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma” suçlamasıyla tutuklanan Hanun'un serbest kalmasını reddettiği, geçici tutukluluk halinin devam etmesine karar verdiği belirtildi.

Askeri mahkeme Hanun hakkında, “orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 9 Mayıs'ta geçici tutuklama kararı vermişti.

İşçi Partisinin 1990'lı yıllarda kurulduğundan bu yana başkanlığını yapan Louisa Hanun (65), 18 Nisan'da ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cezayir'de Abdulaziz Buteflika karşısında yarışa katılan ilk kadın aday olmuştu. (AA)

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