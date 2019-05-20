Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 210,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 596 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 614,6 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162.4 milyar lira idi. Bu geçen 1 aylık süreçte borç miktarının 48,2 milyar lira arttığı anlamına geliyor. Merkezi yönetim borç stoku Ağustos 2009 itibarıyla ise 462.9 milyar TL düzeyinde idi. (EKONOMİ SERVİSİ)