Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Birhat ATEŞ

Elazığ

Elazığ’ın Esentepe Mahallesinde sürü halinde dolaşan köpekler yaşlı bir kadına saldırdı. Ağabeyi ve yengesiyle yaşadığı bilinen 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, su doldurmak için gittiği çeşmeden dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Evine 30 metre uzaklıkta saldırıya uğrayan kadın köpekler tarafından sürüklendi. Çevredekiler yetişene kadar birçok yerinden yara alan yaşlı kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köpek saldırılarının daha önceden de yaşandığı, sorunun belediyeye bildirildiği ancak belediyenin soruna dair adım atmadığı belirtildi. Mahalle halkı yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.