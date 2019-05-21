ATK raporlarına rağmen tutukluluğa devam kararı

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Beşiktaş’ta Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırı sonrası tutuklanan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çene cerrahisi alanında hekimlik yapan Eren İlhan'ın dosyası ana dosyadan ayrıldı. İlhan hakkında kesin hüküm çıkmazken, tutukluluğuna devam kararı verildi.

İstanbul Beşiktaş’ta Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırı sonrası, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çene cerrahisi alanında hekimlik yapan Eren İlhan da tutuklandı.

Kendisine isnat edilen suçlamalar Adli Tıp Kurumları tarafından çürütülen, iki yılı geçkin süredir tutuklu bulunan diş hekimi İlhan’ın yargılandığı davanın son duruşmasında hakkında kesin hüküm çıkmazken; tutukluluğuna devam kararı verildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, dosyayı karara bağladı. Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan hakkında 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkeme, Eren İlhan’ın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Eren İlhan’ın avukatı Özgür Kayacı, dava sürecini Evrensel’e aktardı.

‘ADİL BİR YARGILAMA İLE MÜVEKKİLİMİZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN’

Avukat Kayacı, Eren İlhan ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen iki rapor olduğunu söyledi. Biri 3 kişilik diğeri 7 kişilik Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda el yazılarının Eren İlhan’a ait olmadığının tespit edildiğinin altını çizen Kayacı, “Dosyada tek somut iddia kriminal polis raporunda yer alan Mehmet Emin Töre ve Gülşen Bahadır üzerinden çıkan bazı notların Eren İlhan’a ait olduğu iddiasıydı. Mahkeme üç kişilik raporla, kriminal polis raporu arasında çelişki olduğundan bahisle dosyayı tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderdi. 7 kişilik kurulda da bu yazıların Eren İlhana ait olmadığı ortaya çıktı. Yani bu iddia iki ATK raporuyla çoktan çöktü” dedi. Görülen son duruşmada bazı şahısların dosyadan ayrıldığını söyleyen İlhan, “Bunların arasında Eren İlhan’da var. Onun dosyasını ayırıp yeni bir esas verdiler. Geri kalan sanıklar için karar verildi. Tahliye talebimizde ikiye bir çoğunlukla kabul edilmedi. İki hakim tahliye edilmemesi için oy kullandı, bir hakim tahliye edilmesi gerektiği konusunda oy kullanıp kararın altına muhalefet şerhi düştü. Biz tekrar tahliye için itirazda bulunduk. İtirazımızın sonucu daha gelmedi. Eğer ara tahliye olmasa biz ilk duruşmada Eren İlhan’ın tahliye edilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Dr. Eren İlhan adli tıp raporlarına rağmen tutuklu