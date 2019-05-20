Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Matematik seçmeli ders değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklanan yeni ortaöğretim eğitim sisteminde Matematik dersinin seçmeli olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok." dedi.

ÖVDER: EĞİTİM YAZ-BOZU DA GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim modelini değerlendiren Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce ise değişikliklerin öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında, eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar getirmediğini dile getirdi.

AKP iktidarının 17 yıllık iktidarında 8 bakanın değiştiği eğitimde bir ‘reform’un daha açıklandığını hatırlatan Yüce, “Bu reformlar artık bakandan bakana değil, istendiği zaman yapılmaya başlandı. Bu değişiklikler öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında, eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar getirmedi. Çünkü reform yeni haklar ve gelişen bilimsel, pedagojik değerlere uyum için yapılır. Bu yapılanlar ise kazanılmış hakların geri alınması için yapılan değişikler” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın son açıkladığı ‘Eğitim Reformu’nun 2040 yılına hazırlık olarak yapıldığının söylendiğini ifade eden Yüce, şunları söyledi: "Bakan Ziya Selçuk’un ön sezgisi çok kuvvetli olacak ki, 2040’a kadar matematiğe, fiziğe, kimyaya, felsefeye ve diğer bilimsel derslere ihtiyaç duyulmayacak. Din dersine, tasavvuf edebiyatına ve İslam felsefesine çok ihtiyaç duyulacak!”

Yapılan değişikliklerin, çağın gerekleri ve ülkenin kalkınması ile hiçbir ilgisinin olmadığını, tersine bir durumun amaçlandığını belirten Yüce, “Bakan bilgi ve birikimini, bilimsel, laik, demokratik ve parasız eğitim hakkı için değil, özelleştirilmiş, ticarileştirilmiş ve içi bilimsel değerlerden boşaltılmış bir şeyi amaçlamaktadır. Çünkü bunun adına eğitim daha denemez. Elbette yıllardır yapılanların, yapanlar için bir amacı var. Bu amaç adım adım ortaya çıktığı gibi, bilimsel, laik, demokratik ve parasız eğitim hakkının yok edilmesinden başka bir şey değildir. Hangi ülkede (şeriatla yönetilen ülkeler dahil) matematik, felsefe, tarih dersi seçmeli yapılıp, din kültür, tasavvuf edebiyatı ve İslam felsefesi ilk okuldan başlayıp lise sona kadar zorunlu yapılmış? Bu uygulama, Anayasasında “...demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” yazan tek bizim ülkemizde olmaktadır” dedi.

Yıllardır yapılanların ve son değişikliğin eğitimi, bilimsel ve pozitif değerlerden uzaklaştırmasının yanında, öğrencilerin bilimsel, pozitif düşünce ve değerlendirme yetisini de ortadan kaldırdığını vurgulayan Yüce şu ifadeleri kullandı: “Osmanlıdan kalma, ezberci, tekçi ve somut olmayan düşünceyi amaçlamaktadır. İktidarın da yapmak istediği budur. Ama bilimin ve teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği bir dünyada, bu anlayışın gerçekleşme olanağı yoktur.”

18 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni ortaöğretim eğitim sisteminde liselerde ders sayısının azaltılması, din kültürü ve ahlak bilgisinin her sınıfta 2 saat zorunlu olacak olması, kariyer ofislerinin kurulması gibi pek çok başlık eğitimciler tarafından eleştirilmişti. MEB’in ve Bakan Selçuk’un açıkladığı yeni modeli eğitimciler; dinci, ideolojik ve bireyci yaklaşımı nedeniyle tepki ile karşılandı.(HABER MERKEZİ)