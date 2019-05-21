Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız

TÜPRAŞ yönetiminin yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanılttığını, iradelerine müdahale etmeye çalıştığını belirten Petrol-İş Genel Merkezi “Sözleşme sürecinde üç idari madde işçinin pazarlık yapmayacağı ve geri adım atmayacağı konulardır. TÜPRAŞ işçisi tüm haklı ve meşru mücadele biçimlerine başvuracak ve nihayetinde üretimden gelen gücünü kullanacaktır” dedi.

TÜPRAŞ’taki TİS sürecine ve Koç yönetiminin açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Petrol-İş Genel Merkezi, TÜPRAŞ yönetiminin yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanılttığını belirtti. TÜPRAŞ yönetiminin başından bu yana 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminin değiştirilmesi ve mazeret izinleri konusunu müzakereler için bir ön koşul olarak dayattığını belirten Petrol-İş, “Genel müdürün açıklamalarında iddia ettiği üzere tüm üyelerimiz asgari ücretin 5,2 katı olan 10 bin TL’nin üzerinde ücret alıyorsa, sözleşmede sıfır zamma dahi razı olabiliriz. Fakat müzakere sürecinde gerçek sorun ücret maddeleri değildir. Bunu en iyi TÜPRAŞ işvereni bilmektedir” dedi.

Açıklamada, “TÜPRAŞ işçisi önümüzdeki kısa süre içerisinde hakkını ve hukukunu korumak için tüketimden gelen gücü de dahil tüm haklı ve meşru mücadele biçimlerine başvuracak ve nihayetinde üretimden gelen gücünü kullanacaktır. TÜPRAŞ’ta kazanılmış haklarımızı pazarlık konusu yaptırmayacağız, asla geri adım atmayacağız” dendi.

YALAN HABER YAPIYORLAR

Açıklamanın net olduğunu belirten ve açıklamayı olumlu karşılayan TÜPRAŞ işçileri ve Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı açıklamayı yerel ve ulusal basınla da paylaştı.

Koç tarafından yapılan açıklamanın özellikle yerel basında olduğu gibi paylaşıldığını belirten bir TÜPRAŞ işçisi, “Koç’un yalanları yerel medyada hiç virgülüne dokunulmadan yayımlanmış. Gazeteciyi tanıyorum zaten, aradım neden olduğu gibi yayımladın gel bir de bana sor dediğimde 'abi ben yazsam bile bu gazetede çıkmasın diyecek' dedi. Şimdi de sendikanın açıklamasını aynısı gibi yayımlayacak mı bakacağım” dedi.

Başka bir işçi de “Sözcü’de çıkan habere kızdık, WhatsApp gruplarımızda hep konuşuldu. Herkes çok sinirlendi ama asıl yerel gazetede yayımlanması bizi daha çok üzdü. Her gün orada mücadele ediyoruz. Gelip gördükleri de bir ortam ama yine de o haberi yazdılar. Bundan sonra bizden nasıl görüş isteyecekler” diye konuştu.

Önceki gün Aliağa Belediyesinde işten atılan işçilerin eylemine giden TÜPRAŞ işçileri orada da yerel basının bu tutumuna tepki gösterdi. Bir yerel gazete muhabiri “Bravo çok güzel haber yapıyorsunuz. Yalan haber yazmaya çekinmiyor musunuz?” gibi tepkilere maruz kaldı.

"4 RAFİNERİ ORTAK MÜCADELEYE KİLİTLENMELİ"

TÜPRAŞ yönetiminin açıklaması işçiler içinde huzursuzluğu artırdı. “Herkes gergin, bekliyoruz. Yalan olduğunu onlar da biliyor, işletmede yalan söyleyerek çalışmanın ahlaka aykırı olduğunu da” diyen bir işçi sendikanın açıklamasının, genel merkez ve şubelerin tutumunun güven verici olduğunu söylüyor. TÜPRAŞ işçisi, “Biz hâlâ TÜPRAŞ ve Koç yetkililerinin görüşmeye geleceğini düşünüyoruz. Muhatabımız TÜPRAŞ’tır, KİPLAS ya da rafineri dışındaki birileri değil” diyor+

Koç’un baskısı artsa da geri adımın olmayacağını, 3 maddenin de çekilmesini isteyen işçiler, “Daha önümüzde taşeron protokolü var. Orada da benzer sıkıntılar çıkaracak, iş huzurunu, çalışma barışını kaybetmek ve bizi burada ezmek istiyor, bir daha sorun çıkarmasınlar diye düşünüyor, onlara bir daha düşünsün diyorum” dedi.

TÜPRAŞ işçileri, dört rafinerinin bütün ayrı yanlarını bir yana bırakarak ortak mücadelede kilitlenmesi ve Petrol-İş Genel Merkezinin de ağırlığını kullanmaya başlaması gerektiğini söylüyor. (İzmir/EVRENSEL)