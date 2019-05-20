Petrol-İş: TÜPRAŞ işçisi geri adım atmayacak

TÜPRAŞ yönetiminin yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanılttığını, iradelerine müdahale etmeye çalıştığını belirten Petrol-İş Genel Merkezi “Sözleşme sürecinde üç idari madde işçinin pazarlık yapmayacağı ve geri adım atmayacağı konulardır. Bu konularda dayatmalarına devam ederek sürecin YHK’ya taşınmasını hesap eden işveren, süreçte bundan sonra yaşanacak gelişmelerin asıl sorumlusu olacaktır” dedi.

TÜPRAŞ’taki TİS sürecine ve Koç yönetiminin açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Petrol-İş Genel Merkezi, “Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’ta 2019-2020 dönemini kapsayan toplu sözleşme süreci, işverenin uzlaşmaz tutumu ve üyelerimizin 40 yılı yaklaşan mücadelesi ile elde ettiği bazı kazanımların çeşitli dayatmalarla pazarlık konusu yapılması sonucu tıkanmıştır. Grev yasağı bulunan TÜPRAŞ’ta işveren, bugüne kadar takındığı tavır ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla sürecin Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) taşınmasını tercih ettiğini göstermektedir” dedi.

‘TÜPRAŞ YÖNETİMİ YALAN BEYANLARLA KAMUOYUNU YANILTIYOR’

TÜPRAŞ işçilerinin kaotik bir çalışma düzenine sürüklendiği vurgulanan açıklamada, “Bu durumun, yüksek risklerle çalışılan TÜPRAŞ’ta büyük sorunlara yol açacağını en iyi TÜPRAŞ işvereni bilmektedir. Bu gerçekten hareketle TÜPRAŞ işçisi, sözleşme sürecinde uyarılarını ve eylemlerini son derece hassas biçimde yapmış, işyerinin ve ülke ekonomisinin zarar görmemesine dikkat etmiştir. Sendikamızın ve TÜPRAŞ’ta çalışan üyelerimizin bu hassasiyetine rağmen, TÜPRAŞ’ta işveren yangına körükle gitmekte ve süreci çözümsüzlüğe taşımak için adeta elinden geleni yapmaktadır. Son olarak TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, yalan beyanlarla kamuoyunu yanıltıcı ve halkımızı TÜPRAŞ işçisine karşı kışkırtıcı bir açıklama yapmıştır. Yalanlarla TÜPRAŞ işçisinin haklı ve meşru mücadelesi karalanmak istenmekte, halkımız ile Petrol-İş üyeleri karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır. Sermayeyi temsil eden örgütlerin eğilimlerini de temsil ettiğini düşündüğümüz bu açıklamalar, aynı zamanda sendikamıza ve üyelerimize bir tehdit niteliği taşımaktadır. Sayın Yelmenoğlu’nun açıklamasında ‘tümüyle şirketimizin en temel hakkı olan çalışma düzeninin tesisi’ ile ilgili dediği üç madde, TÜPRAŞ işçisinin pazarlık yapmayacağı ve değişmesine izin vermeyeceği üç maddedir. TÜPRAŞ işvereni, başından bu yana 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminin değiştirilmesi ve mazeret izinleri konusunu müzakereler için bir ön koşul olarak dayatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

MESELE ÜCRET DEĞİL HAK GASPLARI

TÜPRAŞ yönetiminin bu üç madde üzerinden TÜPRAŞ’ta tüm çalışma düzenini değiştirmeyi hedeflediği ve işçinin en temel hak ve kazanımlarına saldırdığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “TÜPRAŞ işçisi ise buna karşılık, en temel kazanımlarını yaptığı uyarı eylemleriyle savunmaktadır. Petrol-İş Sendikası, sözleşme sürecinde bu idari maddelerde öne sürülen dayatmanın kaldırılmasını istemektedir. Bu dayatmalardan vazgeçildiği takdirde, sözleşmenin taraflarca işyerinde yıllara dayanan endüstri ilişkileri zemininde, masada kolaylıkla bitirileceğini düşünmektedir. TÜPRAŞ tarihinde ilk kez bir Genel Müdür’ün, rafinerilerdeki işçi ücretlerini kamuoyuna taşıması son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Genel Müdürün iddia ettiği üzere Sendikamız, TÜPRAŞ sözleşmesinde yüzde 75 zam talep etmiş değildir. Genel Müdür bu konuda da kamuoyunu yanıltmaktadır. Genel Müdür’ün açıklamalarında iddia ettiği üzere tüm üyelerimiz asgari ücretin 5.2 katı olan 10 bin TL’nin üzerinde ücret alıyorsa, sözleşmede sıfır zamma dahi razı olabiliriz. Fakat müzakere sürecinde gerçek sorun ücret maddeleri değildir. Bunu en iyi TÜPRAŞ işvereni bilmektedir. İşveren, müzakere masasını üyelerimizin kazanılmış haklarını gasbetmek için üç idari madde ile kilitlemektedir. İşveren bu tavrıyla, en başta ülkemizin en önemli sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’a zarar verdiğini bilmelidir.”

‘MÜCADELE SÜRECEK’

“TÜPRAŞ işverenine ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sözleşme sürecinde üç idari madde işçinin pazarlık yapmayacağı ve geri adım atmayacağı konulardır. Bu konularda dayatmalarına devam ederek sürecin YHK’ya taşınmasını hesap eden işveren, süreçte bundan sonra yaşanacak gelişmelerin asıl sorumlusu olacaktır. Ayrıca, Genel Müdür’ün haddini aşarak, sendikamızın iradesine ve vereceği kararlara bu tür açıklamalarla müdahale etmesi, üyelerimize bu şekilde mesaj vermesi tarafımızca asla kabul edilemez. Sendikamızın iradesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da on binlerce üyemiz ve TÜPRAŞ’ta çalışanların talepleri doğrultusunda şekillenecektir. TÜPRAŞ işçisi önümüzdeki kısa süre içerisinde hakkını ve hukukunu korumak için tüketimden gelen gücümüz dahil tüm haklı ve meşru mücadele biçimlerine başvuracak ve nihayetinde üretimden gelen gücünü kullanacaktır. TÜPRAŞ’ta dört rafinerideki işçiler, şubelerimiz ve genel merkezimiz tek vücut halinde birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini yükselterek sürdürecektir. Petrol-İş’in 40 bin üyesi, TÜPRAŞ’taki kardeşlerinin yanında olacaktır. İşveren bu üç maddedeki dayatmalarından vazgeçmeli, sözleşme taraflarca bağıtlanmalıdır! TÜPRAŞ’ta kazanılmış haklarımızı pazarlık konusu yaptırmayacağız, asla geri adım atmayacağız. YHK tehdidine boyun eğmeyeceğiz! Haklıyız, kazanacağız!” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİS)