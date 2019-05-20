Esenyurtlu gençler: Şimdiye kadar şaibeli seçimler iptal edilmedi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan gençler seçiminin iptal olmasından rahatsız. Konuştuğumuz gençler “Seçimin iptal edilmesiyle hepimiz şaşırdık, ama Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla tekrar kazanacak” dedi.

Bir meslek lisesi öğrencisi “YSK’nin aldığı karar yanlış bir karar. Seçimin iptal edilmemesi gerekiyordu. Çünkü adil bir seçimdi. İstanbul’u kaybetmek istemiyorlar, çünkü bu seçimde İstanbul’u kaybetmeleri, bir sonraki genel seçimlerde tümüyle yok olmaları anlamına geliyor, ben tekrar Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını düşünüyorum ve onu destekliyorum” dedi. “Belediye seçimlerinde hangi taleplerle oy kullandın” diye sorduğumuzda ise bir meslek lisesi öğrencisi olduğuna vurgu yaparak meslek derslerinin yoğunluğundan ötürü üniversite sınavlarına hazırlanamadığını belirtti ve belediyeden meslek lisesi öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlanmaları için alan talep etti.

Bir kafede çalışan genç işçi ise “Ben seçimin iptal edilmemesi taraftarıydım, şimdiye kadar ülkemizde yapılan, halkın kendi içerisinde ‘şaibeli’ diye çokça tartıştığı hiçbir seçim iptal edilmemişken, bu seçimi iptal etmeleri halkın iradesini hiçe saydıklarının göstergesidir” dedi.

‘KOLTUKLARINI BIRAKMAK İSTEMİYORLAR’

Konuştuğumuz bir işsiz genç ise “Seçimi iptal etmelerinin tek nedeni koltuk sevdaları. Koltuklarını bırakmak istemiyorlar. Ranta, yağmaya ve yolsuzluğa devam etmek istiyorlar. Bence bu seçimde farkla kaybedecekler” dedi.

20 yaşında Esenyurt’ta anketörlük yapan Abdulkadir ise “Geçersiz oy sayımları ile seçimi iptal etmeye çalıştılar, bunu başaramayınca kendi ellerindeki YSK’yi devreye soktular, İstanbul’u kazanmak için can atıyorlardı ama başaramadılar. 23 Haziran’da oylarımızı çalmaları gibi bir kaygımız var. Bu yüzden 31 Mart’ta olduğu gibi tekrar birleşeceğiz ve farkla kazanacağız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)