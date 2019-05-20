Kırklareli'de 7 çocuğu cinsel istismar eden kantinci tutuklandı
Kırklareli’de ilkokul öğrencisi 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Kantin İşletmecisi S.A, tutuklandı
Fotoğraf: Evrensel
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan gözaltına alınan Kantin İşletmecisi S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İğneada beldesindeki ilkokulda okuyan 7 kız öğrenci, ailelerine okullarındaki Kantinin İşletmecisi S.A. (55) tarafından istismara uğradıklarını anlattı. Aileler de Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulundu.
DHA'nın aktardığına göre ailelerin başvurusu üzerine kantinci jandarma tarafından gözaltına alındı. İstismar mağduru çocukların ifadesinin alınmasının ardından S.A. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. (HABER MERKEZİ)
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