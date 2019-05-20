Sınırda son iki ayda 21 mültecinin cenazesine ulaşıldı

İran-Türkiye sınırında karların erimesiyle birlikte son iki ayda 21 mültecinin cenazesine ulaşıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, hükümeti mültecilerle ilgili sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

İHD Van Şubesinde yapılan açıklamada konuşan İHD Van Şube Başkanı Murat Melet, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizinin yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin en çok sığınmacı, göçmen ve mültecinin geldiği ülke konumunda olduğunu belirten Melet, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye, İran ve daha birçok ülkeden insanların zorunlu bir şekilde ülkelerini terk ederek, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve ABD’ye gitmeye çalıştığını kaydetti.

“HERKESİN VİCDANINI RAHATSIZ ETMELİ”

Türkiye’nin mülteciler için bir geçiş noktası olduğunu söyleyen Melet “Özellikle İran ve Suriye sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan mülteciler büyük zorluklarla karşılaşıyor. Nisan ve mayıs ayları içerisinde İran-Türkiye sınırında karların erimesiyle 21 mültecinin cenazesi ortaya çıktı. Bu insanlık dışı durum herkesin vicdanını rahatsız etmelidir” dedi.

“İKTİDAR SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR”

Son olarak Van’ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan bir kamyonetin kaza yapması sonucu göçmenlerden 5’inin hayatını kaybettiği, 37’sinin ise yaralandığını hatırlatan Melet, Van Otogarında onlarca mültecinin sağlıksız koşullarda bekletildiğini, bunun da insanlık onuruna aykırı bir durum olduğunu ifade etti.

“Siyasal iktidarın ise üzerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirmediğini” vurgulayan Melet, yaşanan mülteci ölümlerinin sebeplerinin bir an önce açıklanması, suç işleyenlerin yargı karşısına çıkarılması ve yine mülteci, göçmen ve sığınmacı ticareti yapanlarla ilgili yeni yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını isteyip, devleti Cenevre Sözleşmesi’ne uymaya davet etti. (Van/MA)