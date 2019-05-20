Petrol fiyatları yıl başından bu yana yüzde 40 yükseldi

Yıl başından bu yana petrolün yükselişi yüzde 40’ı buldu. Yükseliş sürüyor.

Dünyada ekonomik anlamda bir durgunluk var ve böyle bir durumda petrol fiyatlarının talep noksanlığı nedeniyle düşmesi beklenirken tersi oluyor.

İran ABD gerilimi gösterilse de petrol fiyatlarının yükselişin gerisindeki asıl etken OPEC ülkelerinin üretimi kısmış halde tutmadaki şimdiki kararlılığı. Suudi Enerji Bakanı Halid el Falih Cidde’de yapılan OPEC toplantısında üretim kısıntılarını sürdüreceklerini açıkladı ve petrol fiyatları yükselişine yeniden başladı.

Öte yandan İran’dan ucuz petrol hamlesi geldi. İran Petrol Bakanlığının Enerji Borsası (IRENEX) Temsilcisi Emir Hüseyin Tebyaniyan, 2 milyon varil hafif ham petrolü, ucuz fiyata piyasaya süreceklerini açıkladı.

Tebyaniyan, hafif ham petrolün satışına bugün 67,28 dolar fiyatla başlayacaklarını duyurdu. (EKONOMİ SERVİSİ)