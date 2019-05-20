Bakanlığın planları gençlerin geleceği kadar belirsiz

Derya KAYA

Ankara

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni ortaöğretim sisteminde yapacağı değişikliği eleştirdi. Yeni modelde eğitimin bütün kademeleriyle bütünlüklü olarak ele alınmadığını ifade eden Aydoğan, ciddi belirsizliklerin olduğunu söyledi. Aydoğan, "Birleştirilen dersler var. Kimler tarafından, nasıl, ne şekilde okutulacağı, derslerin kazanımlarının ne olacağı belirsiz. Nasıl bir ders çizelgesi planlama yapılacak belli değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yeni ortaöğretim sistemine ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşmasının ardından yeni sistem tartışmaya açıldı. 2019-2023 Stratejik Planı’na göre, beş yıl içinde eğitimin tüm kademelerinde dönüşüm gerçekleştirilecek. MEB’in bu değişikliğiyle birlikte son 17 yılda eğitim alanında 15 kez değişikliğe gidilmiş olacak. Yeni sistemle birlikte liselerde ders sayısı azaltılırken, kariyer ofisleri kurulacak. Zorunlu derslerde ve buna bağlı olarak sınav sisteminde de değişiklikler yapılacak.

BELİRSİZLİKLERLE DOLU

KESK’e bağlı Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, bakanlık tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada ciddi belirsizliklerin olduğuna dikkat çekti. İlk yapılan açıklamada “sosyal ve beşeri bilimler grubu”, “fen bilimleri grubu” olarak derslerin birleştirildiği, her gruptan bir dersin seçilmesinin zorunlu olup olmadığının açıklanmadığını kaydeden Aydoğan, ardından her gruptan bir ders seçileceğine ilişkin açıklama yapıldığını söyledi. Aydoğan, “Okul türlerine ilişkin de belirsizlik sürüyor. Sadece Anadolu liseleri üzerinden paylaşımlar yapıldı. Birleştirilen dersler var. Kimler tarafından, nasıl, ne şekilde okutulacağı, derslerin kazanımlarının ne olacağı belirsiz. Nasıl bir ders çizelgesi planlama yapılacak belli değil” dedi.

ZORUNLU DİN DERSİ ISRARI SÜRÜYOR

Aydoğan, 10 ve 11. sınıfta Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı ve uygulamaları, 12. sınıfta ise Türk dili ve edebiyatı, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi ortak derslerinin çok net ifade edildiğini belirterek, dört sınıf içerisinde de “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinin zorunlu olmasını eleştirdi. Aydoğan, “Bizim yıllardır dile getirdiğimiz sorunlardan biri de bu. ’80 darbesiyle birlikte zorunlu din dersi uygulamasına geçildi. Bu ısrarın devam ettiğini görüyoruz. Zorunlu din dersinin kaldırılması temel talebimizdir. Bu büyük bir sorun” diye konuştu.

SORUNLAR DEVAM EDECEK

Akademik takvim açıklandığından itibaren sistemin bütünlüklü ele alınması gerektiği yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını ve kaygıların giderilmediğini söyleyen Aydoğan, “Sistemin okul öncesinden itibaren tüm kademelerde müfredat, okul türü, öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin hak ve özgürlüğü bütünlüğünde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde değerlendirilmediği sürece sorunlar da devam ediyor. Başta var olan müfredatın değişmesi gerekiyor. Okul türleri üzerinden itirazlarımız var, herhangi bir çözüm görünmüyor. Sınav değişikliği olacağı açıklandı ama YÖK ‘Böyle bir çalışmamız yok’ dedi. Böyle bir değişiklik yükseköğretimle birlikte ele alınmalı” şeklinde konuştu.

SERMAYENİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK

Eğitimde kariyer, rekabet, girişim, yönetişim gibi kavramların kullanılmasının eğitimde özelleştirme uygulamalarının bir parçası olduğuna dikkat çeken Aydoğan, bu kavramların eğitime dair kavramlar olmadığını ve olamayacağını söyledi. Okullarda kariyer ofislerinin kurulmasının özelleştirme politikalarının hızlanacağı anlamına geldiğini belirten Aydoğan, “Öğrencinin eğitim ihtiyacı olan insan, toplum, doğa yararına değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda bir yapılanma görüyoruz. Yine açıklamada iş gücü piyasası vurgusu yapıldı. Rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri güçlendirilmelidir” dedi.

MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var