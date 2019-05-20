Yargıtay istismarcı okul müdürünün cezasını 3 yıl arttırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan okul müdürüne verilen 27 yıl hapis cezası, Yargıtayın az bulması üzerine 30 yıla çıkarıldı.

Veliler, İnegöl ilçesindeki Kurşunlu İlkokulunda 2016 yılında okul müdürü olan İshak Doğan hakkında kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldu. 2016 yılında yapılan şikayetlerin ardından Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı. 5’i öğrenci 6 kişiyi taciz eden müdür, tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 2017 yılında karar çıktı. Tutuklu sanık İshak Doğan, 5 öğrenciden 3’üne yönelik taciz suçlamasında beraat etti. 2’sine yönelik eylemin sabit olduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, cezayı az bularak, kararı bozdu. Bozma kararının ardından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada İshak Doğan, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (HABER MERKEZİ)

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