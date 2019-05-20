Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından ilki geçen sezon gerçekleştirilen “Nöbetçi Tiyatro” uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlayacak. Projeyle, Devlet Tiyatroları haziran ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının oyunlarını 30 Haziran’a kadar seyredebilecek.

Tiyatroseverler Nöbetçi Tiyatro sayesinde bu sene Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak. Antalya DT tarafından sahnelenen “Dördüncü Ay” ve “Godot’yu Beklerken’i Beklerken”, Trabzon DT tarafından sahnelenen “Ben Ödüyorum”, İzmir DT tarafından sahnelenen “Kaşıkçılar” ve Bursa DT tarafından sahnelenen “Akide Şekeri” proje kapsamında perde açacak oyunlardan bazıları.

Nöbetçi Tiyatro uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak olan perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)