Nurettin Canikli’den Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a dava

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’la ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamalarda bulundu. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili Canikli’nin olayı kapatmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Canikli, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak baba Şaban Vatan, şahsımı olayı örtbas etmekle suçlamıştı. Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak; olayla hiçbir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak; konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim. HSK, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdi. Ayrıca soruşturma yeni baştan başlatıldı. İçişleri Başkanlığı da olayla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. -Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ben de Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için TBMM’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak “Meclis Araştırma Komisyonu” kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdim. Bütün bunlara rağmen Baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti."

1- Suç Duyurularıyla İlgili Açıklama:



Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak baba Şaban Vatan, şahsımı olayı örtbas etmekle suçlamıştı.



Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak; — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 20 Mayıs 2019

8-Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 20 Mayıs 2019

"DAVA AÇMAK ZARURİ HALE GELMİŞTİR"

Uzun bir süre Şaban Vatan’la ilgili suç duyurusunda bulunmadığını hatta ilk etapta açtığı davayı da geri çektiğini belirten Canikli şöyle devam etti: “Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (HABER MERKEZİ)

12-Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 20 Mayıs 2019

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