HDP'li Kurtulan: Kürtlerin tavrı iktidara göre değişiklik arz etmez

HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul seçimlerinde Kürtlerin ne yapacağının tartışıldiğını belirten Kurtulan, "Kürtler, demokrasi, adalet, barış mücadelesinin kararlı savunucularıdır. Kürtlerin bu durumu iktidarlara, duruma göre değişiklik arz etmez" dedi.

Kürtlerin her daim demokrasiden yana tercihlerini koyduklarını ifade eden Kurtulan, "Erdoğan’ın, teşkilatı ile yaptığı bir toplantıda, ‘Karınlarını doyuruyoruz, çok ihtiyaçlarını karşılıyoruz ancak bize hâlâ oy vermiyorlar’ gibi bir beyanı var. Bunu biz Kürtlere mi yoksa topluma mı söyledi bilemiyoruz ancak şunu söylemek gerekiyor ki asıl toplum, sizin gözünüzü doyurmakla meşgul” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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