    • Avcılar | 'Bugüne kadar AKP’ye oy verdik ama şimdi kafamız karıştı'

    İstanbul seçimlerinin iptali AKP'ye oy veren seçmenlerin daha fazla sorgulamasına neden oldu.

    21 Mayıs 2019 04:13
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    Vedat YALVAÇ
    Deniz TEZEL
    İstanbul

    İstanbul Avcılar’da konuştuğumuz vatandaşlar seçimin iptal edilmesine tepkili. İmamoğlu’ya haksızlık yapıldığını düşünen bir vatandaş, “Şimdiye kadar Ak Parti’ye oy verdim. Ama bu sefer CHP’ye verdim. Şimdi bu seçimde yine CHP’ye vereceğim. Çünkü haksızlık oldu” derken bir başkası ise seçimlerin yenilenmesine şöyle tepki gösterdi: “Halka yazık günah değil mi bu mübarek ramazanda. Bugüne kadar Ak Parti’ye oy verdik biz ama artık bilmiyorum yani. Kafamız karıştı.”

    Daha önce AKP’ye oy veren Murat Ersoy, 31 Mart seçiminde İmamoğlu’ya vermiş oyunu. “Hak eden kazansın” diyen Ersoy, seçimlerin yenilenmesini doğru bulmuyor. “Şimdiye kadar atını alan Üsküdar’ı geçiyorsa, şimdi de geçseydi” diyen Ersoy, devam etti: “Açık konuşayım şimdiye kadar Ak Parti’ye oy verdim. Ama bu sefer CHP’ye verdim. Şimdi bu seçimde yine CHP’ye vereceğim. Çünkü haksızlık oldu. Benim gibi binlerce insan var. 2 çocuğum var. Suriyeliler geldi işimizden olduk. 12 yıldır çalıştığım işten atıldım.”

    Daha önce AKP’ye oy vermiş başka bir vatandaş da bu seçimlerde kararsız kaldığını anlattı: “Bu seçimin iptal olması iyi olmadı. Halka yükleniyor her koşulda. Yeter artık yani. Çünkü ülkenin düzeleceğini sanmıyorum, artık bittik yani. Mübarek ramazan ya. Her şey 8 lira. Yani 200 lira ile pazara çıkılmıyor. Asgari ücret 2 bin lira alan bir adamın nasıl geçineceğini düşünün siz. Şu ana kadar Ak Parti’ye oy verdik biz. Ama artık bilmiyorum yani. Kafamız karıştı. Bir de Suriyelilerden dolayı Ak Parti’ye kırıldık.”

    "ÇALANI YAKALADINIZ MI?"

    Çalma söylemine tepki gösteren bir vatandaş ise, “Çalma olmadı. Çalınmışsa ibrazı nerede. Çalanı gördünüz mü? Yakaladınız mı? Ben buna katılmıyorum. Haksızlık görüyorum. Esas seçilen adamın hakkını çaldılar. 23 Haziran’da da aynı kişiye oy vereceğim. İnanıyorum ki hak yerini bulur. Millet tepkili. Seçim kurullarını siz teşkil ediyorsunuz, atamasını siz yapıyorsunuz, ondan sonra da kim çaldı? Bir zarfta 4 tane pusula var. Üçü çalınmıyor da biri mi çalınıyor?” dedi.

    Gidişattan memnun olmadığını dile getiren Gülçin Banağlı ise adaylar arasında büyük bir oy farkı olduğunu ve tekrar İmamoğlu’nun kazanacağına inandığını söyledi. 71 yaşında olduğunu belirten bir vatandaş ise, “Ben 71 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Çalınsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çalınırdı. Neden çalınmadı o zaman? Demokrasilerde böyle bir şey olmaz” diye konuştu.

    BİR KARPUZU 3 KİŞİ BİRLEŞİP BİRLİKTE ALIYOR

    Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiğine dikkat çeken karpuzcu ise “Piyasayı görüyorsun. Ortam kötü. Sıkıntıdayız. Bir karpuzu 3 kişi birleşip birlikte alıyor. Gücü yok ki alsınlar. 40 yıldır bu işin içindeyim. Bir tek ben değilim şikayetçi olan, esnaf komple şikayetçi” dedi. Seçimlerin yenilenerek haksızlık yapıldığını düşünen esnaf, sözlerine devam etti: “Bir oy, bir oydur diyorlar. Adam 13 bin oy önde. Ben kimseyi kötülemiyorum. Cumhurbaşkanımız da değerli bir insan ama bence yanlış yaptılar. Ama yine İmamoğlu kazanır.”

    60 YAŞINDA EKMEĞİ ASKIDAN ALDI

    DSP’li Ömer Kızılay 31 Mart seçimlerinde Avcılar’da DSP Adayı Handan Toprak’a, Büyükşehir’de ise İmamoğlu’ya oy vermiş. 23 Haziran’da yine İmamoğlu’ya oy vereceğini anlatan Kızılay, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini ise İstanbul’un rantına bağlıyor. Esnaflık yapan Murat Akkuzu da Kızılay gibi düşünüyor: “İstanbul para kaynağı. Burayı kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Tamamen mesele burada. Çünkü bütün yatırımlar burada. O yüzden bir şekilde iptal edilmesi gerekiyordu, ettiler. 23 Haziran’da adalet yerini bulur.”

    Bu sırada sohbete dahil olan ve 60 yıldır İstanbul’da yaşayan bir kadın, “Bak ekmeği askıdan aldım. Yok kudretim oğlum. Oğlum biraz rahatsız 6 yıldır işe giremedi. Bankadan 30 bin lira kredi çektim halen 8 senedir ödeyemedim. Her şey lazım ama alamıyoruz. Her şeyden önce hayırlısı gelsin. Milletin derdini anlayan gelsin kapına sorsun, çalışanın var mı diye. Günah, bize de günah” dedi.

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