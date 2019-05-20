Tüm Köy Sen: Üreticilerin olmadığı toplantılardan bıktık

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, “Fındık tartışılıyor ama nedense üreticilerin görüşü alınmıyor” diyerek üreticisiz yapılan toplantıları eleştirdi.

Zekayi Sağra açıklamasında Tarım Bakanı Pakdemirli’nin de katıldığı Ordu’da yapılan toplantıya değinerek şunları söyledi. “Ordu’da Tarım Bakanı Pakdemirli’nin de katıldığı fındık çalıştayı yapıldı. Bu, istediği kararı çıkarmak için oynanan bir oyundu. Bu oyunu bozduk. Ordu’dan sonra Saray’da yapılması planlanan ‘Milli Tarım Projesi’ toplantısını ertelemek zorunda kaldılar. Bu projede, tüm tarım çalışmalarını yerli ve yabancı tarım-gıda şirketlerine teslim etmek vardı ama tepkiler nedeniyle askıya almak zorunda kaldılar. Biliyoruz ki, tehlike geçmedi. Üretici köylünün emeğinin ve ürününün gasbına yönelik girişimlerin üreticiyi mağdur eden projeler olduğunu biliyoruz ve kabul etmiyoruz.” dedi.

HÜKÜMET BİR YANDAN İHRACATÇILAR DİĞER YANDAN

Sağra, ihracatçı şirketlerin de kendi çıkarları için toplantılarına devam ettiklerini belirterek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi de 3. bölge toplantısını Ordu’da yaptı. Fındık masaya yatırıldı ama kendi çıkarlarını geliştirmek için. İhracatçıların ve tarım-gıda şirketlerinin toplantılarında üreticiyi de gözeten bir yaklaşımın olacağını beklemek hayal olur. Üreticiler olarak emeğimize ve ürünümüze sahip çıkacağız, oynanmak istenen oyunları teşhir edeceğiz” dedi.

‘ÇÖZÜM RAPORUMUZ ELLERİNDE’

Tüm Köy Sen Şube Başkanı Sağra, “Fındıkta yaşan sorunları ve çözümlerini içeren raporumuzu Meclis’te grubu olan partilere verdik, kamuoyuyla da paylaştık. Toplantılara çağırmıyorlar çünkü onların çıkarlarıyla üreticinin çıkarları örtüşmüyor. Amaçları üreticiyi çözümsüz bırakıp toprakları şirketlerin denetimine geçmesini sağlamak. Hükümet de tarım ve gıda şirketlerine hizmet etme yarışına girdi. Üreticiyi kurtaracak olan şirketler değil, üreticinin örgütlenmesi ve kooperatifleşmesidir. Bu nedenle fındık politikası yeniden belirlenmeli ve biz Tüm Köy Sen olarak bu politikaların belirlenmesinde tarafız. Niyetleri sorun çözmekse biz buradayız” dedi. (Ordu/EVRENSEL)