Esenyurt'ta seçim nabzı | AKP seçmeni de 'oyumuzu çaldılar'a inanmıyor

Vedat YALVAÇ

Eren ERGİNE

İstanbul

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi 31 Mart seçiminde AKP ve MHP ittifakına oy veren seçmen de dahil büyük bir rahatsızlık yarattı. İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığımız görüşmelerde bu rahatsızlığa birebir tanık olduk.

Rastgele yanına yanaşıp konuştuğumuz kişiler arasında 31 Mart seçimlerinde AKP’ye oy vermişler arasında yeniden AKP’ye oy verecek olanlarla karşılaşmazken, 31 Mart seçimlerinde AKP’ye oy verip 23 Haziran’da İmamoğlu’ya oy vereceklerini söyleyen çok sayıda seçmenle karşılaştık. Görüşmeler sırasında karşılaştığımız HDP seçmeni ise, 31 Mart’ta yaptıkları tercihin değişmediğini, 23 Haziran’da da İmamoğlu’ya oy vereceklerini söyledi.

"YUVAM YIKILDI YOKSULLUK YÜZÜNDEN""

İlk konuştuğumuz Akif Çalışkan MHP’li. 7 aydır Esenyurt Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyor. Seçimleri konuşmadan önce kendi sorunlarını anlatmaya başlıyor; “2 bin 160 lira maaşım var benim. Yemeğim, yolum içinde. Belediye başkanımdan memnunum. Maaşımız gecikmeden yatıyor. Ama yettiremiyoruz. Ekonomi iyi diyorlar ama ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Benzin fiyatlarına bakıyorsun almış başını gitmiş, 1-2 liraya aldığımız soğan ve patatesi 6 liraya alıyorsun. 3 aydır kira veremedim, şimdi sokakta kalacağım. Bunun alışverişi var, bunun giyinmesi var, yemesi var, içmesi var. Askere gitmeden önce evlendim. İşe gidemedim. Gittiğim günlük işlerde de ev geçindiremedim. Aileyle birlikte kalıyorduk. Eşim de ayrı olmak istedi. Mecburen boşanmak zorunda kaldık. Yuvam yıkıldı, yoksulluk yüzünden. Şimdi abimle birlikte giriş katında oturuyoruz. 600 lira kira ödüyorum.”

"ÜLKÜCÜYÜM AMA OYUMU İMAMOĞLU’YA VERECEĞİM"

Daha sonra İstanbul seçimlerini konuştuk. “Oy çalındı” söylemlerini saçma bulan Çalışkan şöyle konuştu: “Bunun olmasına gerek yoktu. Olmuş, bitmiş. Ben kendim ülkücüyüm. Geçen seçimlerde MHP’ye oy verdim. Çoğu arkadaşımın da kafası karışık. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Ben oyumu İmamoğlu’ya atacağım. Bir şeyler oluyor, ceremesini biz garibanlar çekiyoruz. Misal başka bir yerde savaş oluyor ceremesini buradaki garibanlar çekiyor. Ne oldu, oradan buradan insan getirdiler. Bir sürü kardeşimiz şimdi işsiz.” Kendi partisine ilişkin ise, “Keşke ittifak kurmasaydı da kendi başına çıksaydı daha iyi olurdu” dedi.

"BUNDAN SONRA AKP’YE OY YOK"

AKP Üyesi Erdal Çoban da ekonominin kötü olmasından yakınarak başlıyor söze: “Şu anda millet aç, susuz. Ne iş, ne güç var. 12 aydır biz boştayız. Öğrenci okutuyoruz. Nereye kadar bu ekonomik krizle devam ederiz. İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Şu anda inşaat bitmiş durumda.” Seçimlere ilişkin ise “AKP’ye üyeyim. Bugüne kadar ne verdiysek verdik, bundan sonra AKP’ye oy yok. Çünkü artık hakarete uğruyoruz. Yani adam hakkıyla kazanmış. Yukarıda Allah var. 3 pusula doğru çıkıyor, yalnızca bir pusula mı yanlış çıkıyor” diyen Çoban, Türkiye’yi yönetecek 4 tane insanın olduğuna inanıyor: “Demirtaş, İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, bir de Ali Babacan bu ülkenin başına gelirse yönetir.”

"NE KADAR SEÇİM OLURSA OLSUN..."

“Haksız yere seçim yenilendi” diyen AKP’li bir başka seçmen ise şunları söyledi: “Adam seçimi kazanırken birdenbire yüklendiler tekrarladılar. Yani kurtla kuzu hesabı. Kurt kuzuya demiş ki sen geçen yıl bana küfür ettin, ben seni yiyeceğim. Demiş ki ben geçen sene yoktum ocağın batsın, ben bu sene doğdum. Aynı o hesap. Ne kadar seçim olursa olsun, İmamoğlu’ya oy vereceğiz. Ben kendim de AK Partiliyim. Adamın uğradığı haksızlığı kabul etmeyerek ona oy vereceğiz.” Emekli olduğunu ekonominin de tercihinde etkili olduğunu anlatarak “Tepki olarak oy vereceğim” dedi.

"BENİM EVLADIMI AÇ BIRAKIRSAN..."

Konuştuklarımız arasında 23 Haziran^’da oy kullanmayacaklarını söyleyenler de var. Onlardan birisi AKP üyesi. Suriyelilerin Türkiye’de bulunuyor olmasına tepki olarak 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu’ya oy vermiş. “Suriyeliler burada olduğu sürece ben hiçbirine oy vermek istemiyorum” diyen seçmen, kule vinç operatörü olarak çalıştığı işyerinden 10 Mayıs’ta işten çıkarılmış. Halen 4 aylık ücretinin içeride kaldığını belirterek şunları söyledi: “Benim 3 tane çocuğum var. Bugün bir çocuk bezi olmuş 40-50 lira. Önce sen benim evladımı düşün ki ben de seni düşüneyim. Sen beni düşünmezsen, benim evladımı aç bırakırsan ben niye düşüneyim seni.” Çalındı söylemlerine ise “Çalmış, çalmamış o benim sorunum değil. Sandık başlarında jandarması var, polisi var. Koysaydı” diye yanıt verdi.

HDP SEÇMENLERİ: YİNE CHP’YE OY VERECEĞİZ

HDP’li seçmenin tercihinde bir değişiklik görünmüyor. HDP’li olduğunu belirten

Mahmut Yaşar, “Demirtaş, çağrı yaptı; 31 Martta CHP’ye oy verdik, yine CHP’ye vereceğiz oyumuzu” diye konuştu. “Türkiye’nin hali gittikçe kötüye gidiyor” diyen HDP seçmeni Suat Zülüf tekstil sektöründe çalışıyor. Tekstil sektörünün de durduğundan yakınan Zülüf, 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu’ya oy vereceğini ifade ediyor.

“Hırsız arıyorlarsa kendi cebinde arasınlar” diyen HDP seçmeni İsmail Işık, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ben HDP seçmeniyim, oyumu yine CHP’ye vereceğim. Kazanana kadar devam edeceğiz. Seçime 6 saat kala ne diyorlardı. Türkiye’nin değil dünyanın en güvenli seçimi diyorlardı. Ne oldu? Seçimi kaybedince dünyanın en güvensiz seçimi oldu. Bunlar inandırıcı değil. Ben dekorasyoncuyum. İki senedir inşaat durmuş durumda. Günü birlik çalışıyoruz. Ayda bazen 5 gün bazen 10 gün çalışıyoruz. Gidişat iyi değil. Kim ne derse desin.”