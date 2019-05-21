EYT'liler: Eninde sonunda bizi dikkate alacaklar, kararlıyız

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı ‘EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok’ açıklamasına İzmir’den de tepki geldi. EYT’liler, “Biz haklarımızı istiyoruz, eninde sonunda bizi dikkate alacaklar” dedi.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilciliği önceki gün İzmir Fuar alanı Gençlik Tiyatrosu Merkezinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. EYT Temsilciliği, her ilin dernekleşeceğini ve İstanbul’un merkez olarak daha da büyüyeceğini belirtti. Temsilcilik, “Tüzüğümüzün içine aylık bağlama oranını (ABO), kıdem tazminatını, BES’i, staj mağdurlarını koyma kararı aldık” dedi.

‘2008’DEN SONRA EMEKLİ OLANLAR 600 LİRA ALACAK’

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara ilişkin ise şunları söyledi: “Bu görüşmelerin konuşmaların ardından geriye dönmek lazım. 2008’de 5510 sayılı Yasa’yı kanunlaştırdılar ve emeklilikte maaş bağlama oranları yüzde 40-50 arasında yaşandı. Yani üç kademeye bölündü. 99’a kadar olan birinci kademe, 99’dan 2008’e kadar olan ikinci kademe ve 2008’den sonra olanlar da üçüncü kademe. Bu ne anlama geliyor? Bugün 1000 liralarla emekli olan insanlar evlerinde mutfaklarında ateşi yakamazken 2008 sonrasında emekli olacak arkadaşlarımız, yani 2008 sonrasında sigortaya girip de daha ileriki yıllarda bu kanunlar değişmediği takdirde, üzülerek söylüyorum ki 500-600 lira maaş alacaklar. Yani bugün biz hayalini kuruyoruz ama onlar bunun bile hayalini kuramayacaklar.”

Avcı, “Hükümetin gündeminde olmuyoruz diye bir şey yok. Kaynak yokmuş, kaynağı da bulacağız. Çünkü insanın olduğu yerde kaynak bitmez. Yeter ki o toplanan vergileri yerinde kullanalım, hak edene verelim. Sosyal Güvenlik Kurumu batar diyorlar, evet batar tabii ki ama bu sistemde batar. Bu ülkenin insanına sahip çıkacak kadar bütçesi de var, bu insanların o maaşları alacak kadar vergi ödediklerini de çok iyi biliyoruz. Biz, 8 Eylül 1999 tarihine kadar olan tüm emeklilikte yaşa takılanların haklarını geriye iade etmelerini istiyoruz. Başka çözüm önerisiyle de gelmesinler, kabul etmiyoruz” diye konuştu.

‘BİZİ BİZDEN DİNLESELER ÇÖZÜM BASİT’

EYT Denetleme Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi Doğan Türker, “Daha önce açıklanan rakamımız 6 milyon civarındaydı. En son Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı’nın açıkladığı rakam 1 milyon 300’e kadar düştü. Bu çalışma o zaman yok da bu rakamlar bu söylemler neden oluyor veya Cumhurbaşkanı her ortamda neden EYT’liler diyor, demek ki beyinlerinden çıkmıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz mart ayında AKP İzmir il binasını ziyaret ettiklerini anlatan Türker, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile karşılaştıklarını hatırlatarak, “Sayın Zeybekci ile karşılaştığımızda, bize tepki göstermişti siz her yerde karşımıza çıkıyorsunuz diye. Biz sesimiz olsun diye seçmişiz, ama gidenler kendilerini düşünüyor. Biz de mesajı aldık diyoruz bu söylemde bile. Kenetleneceğiz, büyüyeceğiz ve haklarımızı alacağız” dedi. Türker, hükümetin açıklamalarında EYT’liler için ‘Devleti batıracak, biz emekli edersek bütçeyi zorlayacak’ imajı ve algısı yaratmaya çalıştığını belirterek, “Bizi bizden dinleseler çözüm basit olacak. Süremiz, günümüz dolmuş neyi bekliyoruz sorusuna aslında bize ölmeyi bekleyeceksiniz diye cevap veriyorlar. Ben görevimi tamamladıysam benimkinin bittiği yerde devletin görevinin başlaması lazım” diye konuştu.

EYT İzmir temsilciliğinden Hatice Güncan ise “Eninde sonunda bizi dikkate alıp bir gecede de olsa bu kanunu çıkarabileceklerini düşünüyoruz. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim derdimiz sadece emekli olmak değil, bunun yanında ABO var, staj mağdurları var. Bir sürü problemimiz var ve şimdi BES ve kıdem tazminatının fona devredilmesi var. Hepsi için mücadele edeceğiz” dedi.

Özlem Çetinkaya da “EYT sorunu yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Babam genç ama o zamana kadar süresi doluyor, yaşı geçmiş oluyor ve çalışacak gücü kalmayabilir. Bu bir insanın hayattan sıkılması için yeterli bir sebep. Bu sorun sadece EYT’lilerin sorunu değil, gençlerin de sorunu. Biz de çalışıyoruz ama kaç yaşında emekli olacağız, o yaşa kadar nasıl çalışacağız? Zaten gelecek kaygımız varken, emekliliğe bile güvenemeyiz” diye konuştu.