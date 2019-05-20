MKM sanatçıları: Üretimlerimizi acılar üzerine kurmak istemiyoruz

DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile başlayan ve 1 Mart itibariyle cezaevlerine de yayılan açlık grevleri, bazı mahpuslar tarafından ölüm oruçlarına dönüşmüş durumda. Ölüm oruçları ve açlık grevlerine dikkat çeken MKM sanatçıları, tutukluların taleplerinin karşılanmasını istedi.

"HER KESİMİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden ölüm oruçları ve açlık grevlerine ilişkin Amed Şehir Tiyatrosunda basın açıklaması yaptı. Burada bir araya gelen tiyatrocu, sinemacı ve sanatçılar adına açıklama yapan Yönetmen İlham Bakır, “Açlık grevlerinin gelmiş olduğu bu kritik aşama her anı çok önemli kılmakta ve açıklamaların ötesinde pratik olarak adımların atılmasını her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.” dedi.

“Yıllardır bu toprakların türküsünü icra eden, tiyatrosunu yapan, filmini çeken ve tuvallerinde hayatlarını ve hayallerini nakşetmeye çalışan sanatçılar olarak, başta hükümet olmak üzere muhalefet partilerini ve kendisine demokratım diyen herkesi ve her kesimi duyarlı olmaya; insan canını, toplumsal geleceği, günlük bireysel ve siyasal çıkarlara kurban etmemeye çağırıyoruz” diyen Bakır “Bizler Kürt sanatçılar olarak artık üretimlerimizi sadece yaşadığımız acılar üzerine kurmak istemiyoruz” şeklinde konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde