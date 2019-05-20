Tekirdağ'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bayram Okumuş, dış cephe kaplaması için çıktığı iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okumuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Okumuş'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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