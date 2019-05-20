Ramazanda en fazla limona zam geldi: Sofrayı değil, yüzü ekşitti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesine göre markette 3 üründe fiyat değişmezken 19 üründe fiyat artışı, 15 üründe fiyat azalışı, üreticide 10 üründe fiyat değişmezken 8 üründe fiyat artışı, 11 üründe ise fiyat azalışı olduğunu söyledi. Hem market hem de üreticide fiyatı en fazla artan ürünün limon olduğunu belirten Bayraktar fiyatı en fazla düşenin ise üreticide domates, marketlerde kuru soğan olduğunu kaydetti.

Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında, maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık ve zeytinyağında değişim olmazken, domatesin yüzde 55,56 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, “Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 52 ile kuru soğan, yüzde 51,67 ile kabak, yüzde 43,11 ile sivri biber, yüzde 30,43 ile salatalık, yüzde 20,27 ile yumurta, yüzde 20,20 ile marul, yüzde 16,67 ile havuç, yüzde 15 ile kuru kayısı, yüzde 12,84 ile yeşil soğan, yüzde 11,43 ile patates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 33,33 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 18,54 ile süt, yüzde 5,45 ile patlıcan, yüzde 3,85 ile ıspanak, yüzde 2,94 ile antepfıstığı, yüzde 1,75 ile kuru üzüm, yüzde 1,53 ile dana eti, yüzde 0,61 kuzu eti takip etti.”

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞTİ?

Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında en fazla artışın limonda görüldüğünü, limonun yanı sıra süt, patlıcan, ıspanak, Antep fıstığı, kuru üzüm, dana eti ve kuzu etinde fiyat artışları yaşandığını belirten Bayraktar, “Fiyatı artan ürünlere baktığımızda, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı. Sütte yaşanan fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyi’nin Mayıs-Aralık tarihlerini kapsayan yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarması etkili oldu. Haziran ayı içinde Mayıs ayının gerçekleşme rakamları tam olarak belli olacaktır. Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açmıştır. Ispanakta da hasadın sonuna gelinmesi etkili oldu. Dana eti ve kuzu etinde maliyetlerde yaşanan artış fiyata yansırken, kuru üzümde ise arzdaki daralma fiyatları artırdı” dedi.

Domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğanda artan hava sıcaklıkları ile birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatların düştüğünü ifade eden Bayraktar, kuru soğan ve patateste yazlık ürünlerin hasadının başlamasıyla birlikte fiyatların gerilediğini söyledi. Bayraktar, yeni sezonda rekoltenin iyi olacağına dair izlenimlerin kuru kayısıda fiyat düşüşüne yol açarken, havuçta yaşanan kalite kaybı fiyatlara yansıdığını kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)