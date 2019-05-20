Ceylanpınar'da çocuğa cinsel istismar sanığı 3 erkek tahliye edildi

Ceylanpınar’da 21 Şubat tarihinde 14 yaşındaki E.A.’ya cinsel istismarda bulunan 6 erkekten 3’ü ara kararla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 Şubat'ta 14 yaşındaki E. A.'ya cinsel istismarda bulunan 6 kişiden F. Ç., M. Y. ve İ. E. geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Cinsel İstismar sanıklarının iddianamelerinin daha hazırlanmadığı ayda bir yapılan tutukluluk durum değerlendirme duruşmasında Ceylanpınar Sulh Ceza Mahkemesi, "Nitelikli cinsel taciz suçunun işlenmediği basit taciz suçunun oluştuğu ve suçun vasıf ve mahiyeti değişme ihtimali olduğu" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİNE HÂLÂ YANIT YOK

E.A.’nın poliste verdiği ifadesine rağmen, sanıklardan 3'ü sadece 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra hakim karşısına bile çıkmadan sessiz sedasız tahliye edildi. Urfa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun davaya müdahillik talebine ise şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmedi. Komisyon ve kentte bulunan kadın kurumları müdahillik talebi dışında istismarın açığa çıkartılması ve faillerin yargılanması noktasında herhangi bir eylem ya da etkinlik gerçekleştirmiş değil.

İLÇEYE GERİ DÖNDÜLER

Konuya ilişkin görüştüğümüz Urfa Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu davanın içeriğini henüz bilmediklerini ancak önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Tahliye olan 3 ismin ise ilçeye geri dönerek esnaflık yapmaya devam ettikleri öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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