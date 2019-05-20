Bayhan: Samsun fotoğrafı Erdoğan'ın halkla ilişkiler fotoğrafı oldu

EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İBB seçimlerini ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendirdi. Bayhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye İttifakı fotoğrafı demek güç. En azından İYİ Parti yok, bu açıdan bile eksik bir fotoğraf. Ancak bir halkla ilişkiler fotoğrafı denilebilir. Kamuoyunun beklentileri açısından Türkiye İttifakı gibi normalleşme beklentisini karşılayan bir fotoğraf değil.

Erdoğan böyle bir fotoğrafa ihtiyaç duyuyordu. Bu fotoğraf için 19 Mayıs kutlamaları da bu şekilde kurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun orada bulunması şaşırtıcı değil. Burjuva siyasette 'devlet adamı' geleneği vardır. 'Devlet hepimizin', 'Partiler üstü' gibi yaklaşımlar nedeniyle orada bulunması kendisi açısından normal. Ancak katılmaması, tutum almamasının bir anlamı olurdu. Katılmasının özel bir anlamı yok.

YSK'NİN BEKLENEN GEREKÇESİ

Sandık darbesi gibi bir karara imza atmış 7 hakimin 200 sayfa nasıl bir gerekçe açıklayacağını merak ediyorum. Ne kadar büyük bir yalan var ki, bu kadar uzadı açıklanması. Hakimler de spekülasyon konusunda genel siyasi tabloyu aratmıyorlar. Tabi karşı oyların gerekçelerini de merak ediyoruz.

2000 sayfa gerekçeli karar da yazsalar, bu yargıçlar bu tutumlarıyla demokrasi anlayışlarını, karanlık tutumlarını tarihe not etti. Ve bunu artık temizleyemezler. Hiç bir gerekçe bu ucubeyi gerekli hale getiremez. Her haliyle karar halkın iradesine gasptır. Gerekçeli karar bu tabloyu da daha perçinleştirecektir.

Erdoğan'ı asıl kızdıran TÜSİAD'ın açıklamalarından öte memleketin tablosu. Seçmenlere de 'Karnını doyuruyorsunuz, oy vermiyor' diyor. Bence Erdoğan TÜSİAD'ın açıklamasını fırsata çevirmeye çalışıyor. Erdoğan böyle sert çıkışları ilk defa yapmıyor.

17 yıl önce ne yaşandıysa çık söyle; açıklamıyorsan demek ki senin de gizlediğin şeyler var. Varsa bir şey çıkıp açıklasın. Böyle davranarak TÜSİAD'ın itibarını halkın gözünde düşürerek halka yakın görünmeye çalışıyor. Aralarındaki sıkışmışlığın yansıması olarak da böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Erdoğan daha militan açıklama yaparken; TÜSİAD kendişsini daha sağduyulu sunuyor.

Ve bunun ötesinde TÜSİAD kendi programını uygulayacak bir parti arıyor. Şu anda TÜSİAD destekleyebileceği bir parti arıyor. Memleketin nesnel koşullarında o programı uygulayacak cengaver bir odak da bulamıyor. Çünkü o program halka doğrudan saldırı anlamına geliyor.

Türkiye İttifakında Erdoğan ve TÜSİAD hemfikir. Bu açıdan aralarında biat etme tartışması yok. Ancak Erdoğan, TÜSİAD'a 'Senin için çalışacaksam da kendi çıkarlarımı ayaklar altına almam' diyor.

SOYLU'NUN IŞİD MESAJI

Soylu'nun açıklaması çok tehlikeli. Şu andan sonra yaşanabilecek her tür provokatif eylem tehdidine karşı böyle bir açıklama yapmış İçişleri Bakanının olduğu ülkede halkın can güvenliği yok. Demokratik bir ülkede böyle bir bakan siyasette tutunamaz.

EMEP 23 HAZİRAN'DA NE YAPACAK?

Biz 23 Haziran''a doğru iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini yükselteceğiz. Tek adam ittifakının kaybetmesi için İmamoğlu'ya oy vereceğiz. Bunun ötesinde halkın acil talepleri için örgütlenmesini de sağlamaya çalışacağız. AKP'den kopan kitlenin illa ki sandık başına götürülmesini de yanlış buluyoruz. Tek adam ittifakının kaybetmesinde, sandığa gitmeyenlerin de önemli bir payı olduğunu düşünüyoruz. Onları sandığa koşullamak yerine tek adam ittifakına oy vermemeye çağırıyoruz." (EVRENSEL WEB TV)